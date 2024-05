PEDASO - Ultimo saluto a Giampiero Larivera, morto in circostanze tragiche alla fine della scorsa settimana. All'ingresso della chiesa di Santa Maria e San Pietro di Pedaso, le offerte da devolvere alla Croce Verde, insieme a due foto ricordo di Giampiero, una in cui era molto giovane e una più recente. Alla funzione religiosa si può dire che ci fosse tutta la comunità di Pedaso. C'erano gli amici e quasi tutti i presenti all'ultima cena prima della lite e dell’epilologo fatale. C'era A.A. il testimone chiave del fatto rimasto nell’auto di Silvano Asuni.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Pedaso, si ingarbuglia il caso dell’investimento fatale dopo la zuffa. «Non mi sono accorto di nulla» LE INDAGINI Omicidio a Pedaso, i carabinieri identificano il gruppo della lite: nuove testimonianze e telecamere al vaglio LA VITTIMA La disperazione della mamma di Giampiero Larivera: «L'aspettavo a casa, non si può morire così» LO CHOC Notte di follia a Pedaso, la lite finisce in tragedia. Travolge e uccide l'amico Giampiero Larivera: arrestato per omicidio volontario

Era presente anche il titolare dell'azienda in cui la vittima lavorava, a Civitanova, così come il sindaco Vincenzo Berdini.

Il racconto

Roberto Anteghini ha raccontato lo spaccato, forse per molti inedito, della vita lavorativa di Giampiero, morto a 54 anni: «Era una persona molto riservata. Non tutti conoscevano la sua vita lavorativa. Collaboravo con lui da più di 20 anni, la sua azienda era di riferimento per il rifornimento di materiali nella ditta in cui lavoro. Poi, il titolare, se l'era portato con lui in un'altra azienda. Era considerato una persona fidata: Giampiero controllava il lavoro degli altri a fine giornata e rimetteva a posto i loro errori, era di esempio per tutti. Sapeva parlare con la gente e sapeva tutto del suo reparto e dei materiali. A Civitanova era conosciutissimo ed era un punto di riferimento per tutti quanti». A fare la prima lettura è stato il cugino del defunto, Sandro. A celebrare la funzione, invece, don Giordano Trapasso che ha parlato della «fragilità della vita, sulla quale San Giacomo invitava a meditare. Basta un niente per essere strappati alla vita. Non bisogna illudersi di essere padroni della nostra vita». Dopo la celebrazione, si sono susseguiti i saluti ai due fratelli di Giampiero, Claudio e Marianna, ai due genitori Pina e Alfiero. Dopo le parole di conforto rivolte alla famiglia, è arrivato un gruppo di ragazzi, sui 20 anni, che avevano chiesto di essere loro a portare fuori la bara in spalla. Erano ragazzi che lavoravano insieme a lui a Civitanova: l'esempio che fra generazioni diverse ci possa essere dialogo, collaborazione e anche affetto. Fuori dalla chiesa, la comunità intera si è stretta attorno al feretro. La messa di suffragio sarà sabato 1° giugno alle 18.30.

Gli accertamenti

Intanto proseguono le indagini: Asuni, alla guida dell’auto che lo ha investito, è stato accusato di omicidio volontario, mentre la Procura di Fermo ha disposto una perizia cinematica per confrontare le lesioni riportate dalla vittima ai danni all’auto.