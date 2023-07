MACERATA «Cantieri, eventi e dehors. In centro è caos viabilità e parcheggi». Si può riassumere così lo sfogo dei residenti del centro storico di Macerata che, soprattutto d’estate, sono costretti ai continui cambiamenti di sosta e viabilità per eventi e concerti. Manifestazioni che, se da un lato rappresentano un traino per la città, dall’altro tengono sotto scacco chi vive nel cuore del capoluogo e ogni volta è costretto a riorganizzarsi. O addirittura a decidere drasticamente di cambiare quartiere.





Strade chiuse, divieti di sosta, nonostante il pagamento degli abbonamenti per residenti. Le vie devono restare libere per l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso e i residenti subiscono il disagio. E se anche qualcuno volesse parcheggiare al Park Sì - aggiungendo una ulteriore spesa al bilancio familiare - resta ancora difficile trovare stalli liberi. A poco è servita, finora, la strategia dell’amministrazione di alzare le tariffe degli abbonamenti per le strutture, evitando che vengano utilizzate come garage.

Il comitato



«La situazione è questa, è reale - dice Patrizia Sagretti, residente del centro e componente del comitato La grondaia -, la sottrazione dei posti ai residenti si verifica per via dei cantieri, degli eventi e degli spazi pubblici utilizzati da bar, ristoranti e pizzerie a cui, dopo l’emergenza sanitaria, era stata concessa questa agevolazione per riprendersi dalla crisi. Ma qui i posti sono sempre di meno». Ecco come si è organizzata: «Nonostante io abbia la possibilità di entrare all’interno delle mura, ho optato per la zona B, quella confinante. Non solo, oltre all’abbonamento da residente, ho fatto anche l’abbonamento al Park sì e, nonostante tutto, a volte capita di non trovare posto. Hanno aumentato il costo degli abbonamenti, ma di fatto non mi pare che questo abbia disincentivato le persone a lasciare le auto in sosta fissa. E per quanto mi riguarda sono una persona disposta a fare anche centinaia di metri per rientrare a casa. Sostengo due abbonamenti e cammino, ma a quanto pare non basta». Secondo Sagretti, poi, la differenza tra estate e inverno non è nemmeno così evidente. «È vero che ora ci sono gli eventi, ma d’inverno durante i giovedì universitari noi dobbiamo comunque ricordarci di parcheggiare fuori dal centro perché tanto non si trova posto».

I disagi

Disagi anche per chi lavora in centro: con gli eventi estivi molte vie vengono interdette al passaggio e alla sosta, altre zone non sono accessibili con l’abbonamento su strada e il Park sì è sempre sovraffollato. Una riflessione arriva anche da Letizia Carducci, del comitato Gli spiazzati. «Il Comune fa gli eventi pensando di vivacizzare la città, ma quel che resta è comunque lo scontento di commercianti e residenti. Vengono pagati gli abbonamenti per sostare vicino casa, ma poi non si trova posto o durante gli eventi c’è il divieto. Il problema è che non viene facilitata la residenza in centro. Per vivacizzare la città bisognerebbe incentivare la residenza di qualità, altrimenti così scappano tutti e i pochi che restano ne subiscono le conseguenze. L’effetto degli eventi che portano gente finisce per svuotare la città, l’identità di chi ci risiede. Abitare in centro in questo momento è una scelta controcorrente. Paghiamo almeno 180 euro all’anno per il parcheggio di un’auto, ma di fatto non compriamo un diritto, ma una possibilità eventuale che viene messa in secondo piano rispetto agli eventi e a tutto il resto. Vivere in centro dovrebbe rappresentare un valore, solo riportando la residenza di qualità nel cuore cittadino si potrà avere il vero rilancio di Macerata».