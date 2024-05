FERMO - «Mio figlio è innocente, sono disperata». A parlare è Atika Choukri, la madre di Sohaib Teima, il 21enne fermano di origini egiziane accusato dell’omicidio della sua ex Auriane Laisne. La ragazza francese, 22 anni, fu trovata morta ai primi di aprile in una chiesetta abbandonata in Val d’Aosta. La donna ricorda in lacrime il soggiorno della ragazza a Fermo, fra la fine del 2022 e l'inizio dell’anno dopo, il suo desiderio di restare in Italia per trovare lavoro: «L’ho trattata come una figlia», dice ancora.

Gli accertamenti

Il giovane è stato condannato in primo grado in Francia per maltrattamenti ed è indiziato di omicidio volontario dalla Procura di Aosta, in attesa dell’estradizione. Ora si cerca di incastrare i vari tasselli del puzzle sulle accuse. Ma, almeno per la difesa, tanti elementi non riportano. Fu la ragazza, e su questo le prove sono certe, a chiedergli di accompagnarla in Italia. Fu lui a lasciarla dopo una relazione durata circa un anno. «I dati di cui siamo in possesso - rimarcano gli avvocati Lucia Lupi e Igor Giostra di Studia Iuris - smentiscono gli indizi di omicidio».

Lo choc

Nei giorni scorsi è stata resa pubblica una lettera di Ludwig, padre della ragazza, che muove gravi accuse contro Sohaib, conferma i maltrattamenti e tira in ballo la famiglia del giovane. Accuse definite dai legali «pesanti e calunniose. Siamo in possesso di alcuni messaggi ed email che Auriane scrisse a Sohaib dopo essere rientrata in Francia dopo il periodo trascorso in Italia, documenti che testimoniano il legame fra i due e l’ottimo rapporto con i Teima». Nel febbraio 2023 scriveva: «Spero che tua madre non mi odi per tutti i guai che ho causato. Mi manca davvero anche lei e anche i tuoi fratelli sono stati gentili con me. Mi hanno fatto sentire parte della loro famiglia. Cosa che non provavo da molto tempo». Ma, intanto, l’inchiesta va avanti e ora l’importante è cercare di capire bene cosa sia successo e perché. I due avvocati ricordano che a Grenoble, nel corso del processo per maltrattamenti terminato con la condanna del giovane, non sono stati valutati «alcuni elementi che escluderebbero le responsabilità del giovane», tanto che si confida in un ribaltamento della sentenza in Appello, la cui udienza è stata fissata al 25 giugno. I due legali italiani non sono riusciti a parlare con lui, ma il rapporto con l’avvocato che segue la causa in Francia è diretto. Il giovane viene trattato con farmaci tranquillanti e antidepressivi ed è già stato ricoverato un’altra volta dopo quella in occasione della prima udienza per i maltrattamenti.

Le fasi

«È decisiva - riprende Giostra - l'analisi dei messaggi contenuti nel telefonino di Sohaib, ancora sotto sequestro in Francia. Dai messaggi emergono realtà diverse e aprono piste alternative». Il primo obiettivo è ottenere l’estradizione subito dopo la sentenza in Appello: qualunque essa sia, prevarrà il peso dell’accusa mossa dalla Procura di Aosta: quindi si confida in un rientro in Italia in tempi brevi.