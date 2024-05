FERMO Una data significativa, quella di ieri: in piazza del Popolo a Fermo si è celebrata la giornata regionale della polizia locale: ricorreva il XXXII anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Nell’occasione sono state premiate le classi vincitrici del concorso regionale artistico, dal titolo “L’agente di polizia locale che vorrei accanto”, con successiva consegna degli encomi agli agenti che si sono distinti nel 2023. Prima però gli onori ai caduti per la legalità e la deposizione di una corona di alloro da parte della Regione Marche, al parco del Girfalco, davanti al monumento ai caduti delle guerre. Quindi la cerimonia in piazza del Popolo, un grande palco, giovani musicisti del Conservatorio e le istituzioni presenti.

L’incarico

Oggi si ricorre sempre più alla polizia locale per questioni di sicurezza, «Svolge – ha osservato il sindaco Paolo Calcinaro – un ruolo importante e fondamentale: gli agenti, il loro essere sempre al servizio dei cittadini, il supporto nella vita della comunità. Così come prezioso è il lavoro quotidianamente svolto dalle forze dell’ordine». In piazza tante divise, molte fasce tricolori dei sindaci giunti a Fermo per premiare scuole e agenti della polizia locale.

Michele Ortenzi, oltre a essere sindaco di Montegiorgio è anche presidente della Provincia. Così ha voluto commentare il ruolo che la polizia locale ha per la società: «È anche in numero ridotto rispetto a quello che sarebbe il normale fabbisogno. Garantiscono sicurezza e legalità nei territori, ma molto spesso sono anche il collegamento tra cittadini e amministrazioni. Celebrare la festa della polizia locale nel giorno in cui si commemorano Falcone e Borsellino significa tenere sempre vivo il loro ricordo». E proprio dal ricordo dei due magistrati morti negli attentati del 1992 è partito il prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, che si è rivolto, in modo particolare ai giovani.

«La giornata di oggi – ha evidenziato - ricorda l’estremo sacrificio di paladini della legalità, di donne e uomini della scorta, dei due magistrati Falcone e Borsellino, che hanno dato la vita per noi». Ha parlato di sacrificio, e anche di martirio, specificando anche che «il messaggio che dobbiamo lasciare alle giovani generazioni è che quotidianamente siamo testimoni della dedizione al nostro paese, nel rispetto del superiore principio di legalità».

Il contesto

In questo scenario una grande testimonianza è data dalla polizia locale. L’assessore regionale Filippo Saltamartini, tra le sue deleghe, ha anche quella alla polizia locale. Così l’ha definita: «Oggi ha una funzione molto importante nelle comunità locali e nel suo ruolo è anche tenuta al segreto sulle indagini». Quindi la premiazione delle scuole, alla presenza dell’ufficio scolastico regionale. Due le scuole del Fermano a cui sono andati i riconoscimenti. Le classi della primaria Da Vinci-Ungaretti che hanno presentato il progetto “Gigetto, il vigile perfetto”, un video musicale originale che vede coinvolti alunni e docenti. L’altra scuola premiata è la 1D della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Nardi. Con “L’agente di polizia che vorrei accanto” hanno presentato un elaborato grafico tridimensionale. Quindi gli encomi agli agenti delle polizie locali che, per il Fermano, sono andati a vigili di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. I fermani sono stati premiati dal vicesindaco Mauro Torresi: Marco Cupelli, Riccardo Carosi, Maurizio Iacopini, Simone Marinangeli, Michele Paglialunga, Riccardo Rosettani, che si sono «particolarmente distinti nel corso dell’attività di polizia giudiziaria per notevole spirito investigativo e abilità professionali».

I motivi

Diversa la motivazione per Stefano Fermani, di Porto San Giorgio, che ha ricevuto il riconoscimento dal sindaco Valerio Vesprini. Fermani si è distino per «aver salvato la vita a cittadini in situazione di emergenza o pericolo». Nella fattispecie ha salvato una persona svenuta in casa. Tre i vigili di Porto Sant’Elpidio che si sono distinti per la «ricerca e il ritrovamento di una minore scomparsa». Irina Koleva, Marco Rohrssen Di Limina, Valentina Conversano hanno ricevuto il riconoscimento dal sindaco Massimiliano Ciarpella.