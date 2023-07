Summer Jambore, domani inizia la festa: sul main stage di piazza Garibaldi Glenn Doran e Cosimo and the hot coals

SENIGALLIA - Tutto pronto per la nuova edizione dell’“Hottest rockin’ holiday on Earth”: da domani, sabato 29 luglio, fino al 6 agosto, torna il Summer Jamboree #23, il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande del mondo, che farà scatenare tutti gli appassionati con l’energia e la carica della grande musica Rock’n’Roll.

Il programma di domani sanato 29 luglio

Iniziamo col botto sul main stage di Piazza Garibaldi, sabato 29 luglio, con il giovane Glenn Doran (UK) considerato astro nascente della countryside: con un Hillbilly che ricorda le grandi voci dell’epoca, Glenn Doran è quasi l’unico a riproporre questo genere.

Dopo di lui, sarà la volta di Cosimo and The Hot Coals (ITA), una band che sta spopolando sui social con più di 20 milioni di views. Hanno uno stile unico, che coniuga la passione per l’Hot Jazz e il New Orleans Jazz allo charme della canzone italiana.

A presentare il festival quest’anno, tornano due artisti eccezionali: il performer e coreografo Russell Bruner (USA), e la pioniera del Bump&Grind in Italia, Bianca Nevius (ITA). Le esibizioni saranno intervallate dalle performance di DJ Giusy Wild, DJ Terry Elliot, DJ At’s Crazy Record Hop e DJ Houserockin’ Chris.

Sicuramente una delle più interessanti promesse della scena Hillbilly e Rockabilly di oggi, Glenn Doran (UK) è pronto a colpire nel segno il pubblico del Summer Jamboree con la sua autenticissima voce, capace di far vivere a chi la ascolta un vero e proprio viaggio a ritroso alla prima metà degli anni '50. Influenzato da leggende del genere come Hank Williams, Gene O'Quinn e Tommy Collins, la sua spiccata sensibilità gli fa riscuotere unanimi successi in tutto il mondo, dalla sua Inghilterra sino alla Francia e alla Spagna... spopolando persino in Svezia e Finlandia!

Con più di 20 milioni di views su Tik Tok e Instagram e apprezzamenti da parte di star mondiali come Michael Bublè, Cosimo and the Hot Coals (ITA) sono considerati le nuove star della scena swing/jazz italiana. Il gruppo sta conquistando il pubblico internazionale con il proprio stile unico, in grado di coniugare la passione per l’Hot Jazz e il New Orleans Jazz degli anni ’10 e ’20 allo charme e l’eleganza della canzone italiana. L’affascinante presenza scenica, unita alla forte spinta emotiva sul palco e alla rinomata capacità compositiva, ha permesso alla band di essere apprezzata nei propri tour italiani ed esteri, che li hanno portati a calcare i palchi di club e festival in Inghilterra, Germania, Francia, Austria, Svizzera e Bahrein. Nel 2022 la band ha pubblicato il terzo album, “Mississippi Journal”, che ha ottenuto numerosi consensi sia in patria che all’estero, soprattutto in Centro e Nord America.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione di Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Sponsor ufficiali della XXIII edizione del Festival internazionale: Birra Forst, Gruppo Hera, Instax Fujifilm, BCC Fano, Frigoriferi retrò di Severin, Still 33 Gin & Rum, Limori bevande, Il Maestrale Centro Commerciale.

Partner etico: Lega del Filo d’Oro.