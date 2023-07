Torna il Summer Jamboree e Senigallia si tuffa nell'America degli anni '50: nove giorni tutti da vivere (e da ballare)

SENIGALLIA - E siamo arrivatio all'edizione numero 23 del Summer Jamboree, il festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ‘50 che quest'anno si svolgerà a Senigallia dal 29 luglio al 6 agosto. Per il ventitreesimo anno consecutivo la spiaggia di velluto si prepara dunque ad accogliere la “Hottest Rockin’ Holiday on Earth”. 9 giorni di musica e cultura dell’America dell’epoca d’oro, in cui la temperatura salirà alle stelle. L'evento è stato presentato in Comune alla presenza del sindaco Massimo Olivetti e di Angelo Di Liberto organizzatore del Summer Jamboree insieme ad Alessandro Piccinini.