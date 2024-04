Capretta uccisa durante una festa, chiesta l'archiviazione per i ragazzi indagati

Chiesta l'archiviazione per i ragazzi accusati di avere ucciso una capretta durante la festa per un diciottesimo compleanno ad Anagni, l'estate scorsa. Nel corso della festa di un ragazzo di Fiuggi, il 27 agosto, venne ucciso l'animale. I giovani autori si sono sempre giustificati dicendo che la capretta era già morta. La notifica alle parti è avvenuta oggi e l'organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha annunciato che presenterà opposizione alla richiesta. Era stata la stessa Oipa a presentare una denuncia per uccisione di animali e istigazione a delinquere nei confronti degli autori dell’atroce fine della povera capretta, seviziata e uccisa durante una festa di compleanno in un agriturismo.

«Non condividiamo tale decisione del pubblico ministero, tanto più che vi sono prove documentali che testimoniano il reato. Abbiamo dunque chiesto la massima pena per il reato di uccisione di animali aggravato da motivi abietti» - ha detto l’avvocato Claudia Taccani, responsabile dell’Ufficio legale dell’Oipa.