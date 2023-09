Capretta uccisa, i minori saranno interrogati in località protetta. Si temono ritorsioni

Verrà interrogato la prossima settimana in una località protetta il 17enne accusato di aver ucciso una capretta a calci mentre si trovava ad una festa di compleanno in un agriturismo di Anagni. Il giovane verrà interrogato alla presenza del suo legale di fiducia Giampiero Vellucci. «Abbiamo manifestato- ha spiegato Vellucci- la più ampia disponibilità a fornire ogni dettaglio ed ogni spiegazione a quanto avvenuto e raccolto dalle immagini. Purtroppo il clima che sta caratterizzando questa fase non aiuta per una serena e piena ricostruzione della vicenda».

Ai ragazzi sarebbero arrivati messaggi minatori del tipo «vi aspettiamo fuori scuola», mentre per sabato 24 settembre una nuova manifestazione è in programma a Fiuggi.