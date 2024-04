MACERATA Quasi quattro reati denunciati all’autorità giudiziaria ogni giorno, 50 persone arrestate e 376 denunciate, oltre 1.100 porti d’arma rilasciati tra uso sportivo e caccia e 4.650 nuovi permessi di soggiorno emessi (al 31 dicembre 2023 gli extracomunitari soggiornanti in provincia erano 43.428, minori esclusi). Sono alcuni dei dati dell’attività svolta lo scorso anno dalla polizia di Stato che oggi celebra il 172° anniversario dalla sua fondazione.

Il programma

Questa mattina dopo la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai caduti della polizia di Stato alla caserma “P. Paola” la cerimonia proseguirà alle 10.15 al teatro Lauro Rossi alla presenza del questore Luigi Silipo e delle autorità civili e militari con la lettura dei messaggi augurali, la premiazione dei poliziotti che si sono distinti nelle operazioni di maggior rilievo e degli studenti di San Severino, Gualdo, Macerata e Civitanova che hanno vinto il concorso “PretenDiamo legalità”. Nell’occasione sono stati divulgati i dati relativi all’attività svolta da questura, commissariato di Civitanova, Stradale, polizia postale e sezione di polizia giudiziaria in Tribunale nella provincia di Macerata dal 1° gennaio al 31 dicembre. La Divisione anticrimine ha adottato diverse misure di prevenzione: 28 avvisi orali, 59 allontanamenti con foglio di via obbligatorio dai comuni della provincia, 6 proposte di applicazione della sorveglianza speciale, 19 Daspo, 42 Dacur (i Daspo urbani) e 22 ammonimenti per violenza domestica e stalking.

In totale 1.417 delitti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria, quasi quattro al giorno, 376 persone sono state denunciate (di cui 12 per droga), 16 sono state segnalate quali assuntori e 50 arrestate (di cui 10 per droga). In un anno sono stati sequestrati 169,18 grammi di marijuana, 90,57 di cocaina, 1.024 di eroina, 1.266 di hashish e 9 flaconi di metadone. Sono stati 140 i servizi straordinari di controllo del territorio; 20.000 i passaporti rilasciati, 89 le autorizzazioni e le licenze rilasciate e oltre 1.100 i porti d’arma tra uso sportivo e caccia. Sono stati eseguiti oltre 14.000 controlli dinamici e 25 controlli approfonditi a pubblici esercizi sanzionandone 6; tre controlli specifici sono stati effettuati ad armerie. Quattro attività commerciali sono state chiuse. In merito all’Ufficio immigrazione: gli extracomunitari soggiornanti in provincia sono 43.428, minori esclusi. Di questi, 8.427 hanno il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 1.352 per lavoro autonomo, 8.553 per motivi di famiglia e 321 per studio. I permessi di soggiorno emessi per la prima volta sono stati 4.650; 9.714 quelli rinnovati e 118 quelli rifiutati o revocati; 60 sono stati espulsi.

Le strutture

Ad oggi nelle strutture in provincia sono accolti 1.532 extracomunitari richiedenti protezione internazionale provenienti dal conflitto ucraino. I controlli eseguiti su strada sono stati 13.450 nel corso dei quali sono state identificate 30.418 persone, controllati 17.596 veicoli. La Postale ha perseguito 32 delitti e ha denunciando 106 persone, per lo più per truffa e frode informatica. La Stradale ha accertato 10.801 violazioni, ha ritirato 352 patenti, segnalato 294 automobilisti per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di droga; rilevato 406 incidenti di cui 2 mortali, 171 con feriti e 233 con soli danni; 19.458 sono state le persone identificate e 18.157 veicoli controllati; 1.944 le pattuglie effettuate.