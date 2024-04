MACERATA «Benzina: gli attuali sovrapprezzi di +6 centesimi al litro sulla benzina e +9 centesimi sul diesel determinano ricadute dirette di oltre 72 euro annui a famiglia». E’ la denuncia di Lorenzo Longo, presidente provinciale di Federconsumatori Macerata che accende i riflettori sul prezzo della benzina che ha raggiunto il livello massimo da sei mesi, «attestandosi a 1,911 euro al litro al self. Non va meglio per il diesel, che raggiunge quota 1,811. Inavvicinabili i prezzi al servito».

APPROFONDIMENTI IL FURTO Parcheggia l'auto e trascorre la notte dal padre in ospedale a Macerata: la mattina dopo la trova senza penumatici LE SANZIONI Esagerazioni con gli alcolici nel weekend, addio a 20 patenti di guida

Rincari elevatissimi che pesano sulle tasche degli automobilisti, specialmente ora che, con il bel tempo, molte famiglie si organizzano per qualche trasferta fuori porta. «Si tratta di prezzi che si attestano ben al di sopra di quanto dovrebbero - spiega Longo -: secondo le stime dell’Onf – Osservatorio Nazionale Federconsumatori -, tenendo conto sia dell’andamento del costo del petrolio che dell’andamento del cambio euro/dollaro, la benzina registra un sovrapprezzo di ben 6 centesimi al litro, il gasolio addirittura di 9 centesimi al litro. Questo si traduce in aggravi estremamente rilevanti: solo in termini diretti, per il carburante, considerando 2 pieni di benzina da 50 litri al mese, un automobilista spende, a causa di questi sovrapprezzi +72 euro annui. Per quanto riguarda il diesel va anche peggio: considerando circa 1 pieno e mezzo da 50 litri al mese, il maggiore carico in termini diretti ammonta a +81 euro annui». A destare forte preoccupazione sono anche i rincari indiretti, visto che nel nostro Paese le merci sono trasportate per «circa l’84% su gomma: secondo i nostri calcoli, con tali sovrapprezzi, si determinano ricadute di +79,70 euro annui a famiglia».

I rincari

Questi rincari rischiano di costringere le famiglie ad ulteriori rinunce e sacrifici. «Per questo è necessario intervenire per arginare, da subito, questa nuova corsa al rialzo: monitorando eventuali fenomeni speculativi; operando un taglio delle accise sui carburanti, immediato e congruo, oppure definendo un’accisa mobile realmente efficace; scorporando le accise dall’applicazione dell’Iva sui carburanti. Soprattutto - conclude Longo -, è necessario che il Governo non abbassi la guardia e non abbandoni i cittadini anche su questo fronte, come ha già fatto, troppo prematuramente, su quello di energia elettrica e gas».