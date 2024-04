Parcheggia l'auto e trascorre la notte dal padre in ospedale a Macerata: la mattina dopo la trova senza penumatici

MACERATA - Aveva lasciato l'auto in sosta in via Santa Lucia, stamattina (lunedì 8 aprile) l'ha ritrovata su quattro tasselli di legno: le gomme erano sparite. La vettura è una Nissan Qashqai, il proprietario l'aveva parcheggiata e si era allontanato per assistere il padre in ospedale, che si trova poco distante.

Stamattina, la scoperta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi. Fondamentali potrebbero rivelarsi le telecamere della zona per capire cosa sia accaduto e risalire al responsabile del furto.