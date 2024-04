PORTO SANT'ELPIDIO E’ già conto alla rovescia per il Primo Maggio, cinque giorni di festa dal 27 aprile alla data clou che ormai è diventata una tradizione a livello interprovinciale e quest’anno si profila di scavalcare la Regione per spingere le presenze turistiche, dall’Umbria ma più in generale da tutto il Centro Italia, potendo contare su sette chilometri di lungomare pieno zeppo di eventi ma soprattutto puntando su attrattive capaci di richiamare un pubblico giovane, a partire dai Tiromancino che saranno a Porto Sant’Elpidio dalla fine di aprile per le prove del tour che culmineranno con una data zero domenica 28 aprile alle 21.30 al Teatro delle Api.

L’arrivo della band alza la temperatura, con il leader del gruppo, Federico Zampaglione, che ha appena pubblicato il nuovo singolo Puntofermo, e praticamente sarà in città già martedì. Per giorni gli artisti proveranno il concerto a teatro quindi la riviera elpidiense ospita non solo un evento ma la preparazione del tour e la sua data zero. Poi la festa si sposta in pineta con il concerto di Piotta sabato 27 aprile, il 28 aprile spazio ai bambini con lo spettacolo dedicato in centro e lunedì 29 aprile dj set, che accende i riflettori sugli artisti locali Miki Mercuri, Paolo Balestrieri, dj Franco.

Lo spettacolo

Saranno loro ad anticipare lo spettacolo dello Zoo di 105. Il 30 aprile è festa alla Faleriense con Ulla, tutta la musica dagli anni ‘70 ad oggi. E poi il classico giorno top con mostra mercato, animazione, gonfiabili, show itineranti, un centinaio di animazioni, rievocazioni storiche. Tutto il mondo della ristorazione in prima linea sul lungomare, non solo gli chalet ma tutti i ristoranti che vogliono esserci avranno il loro spazio e all’Orfeo Serafini ci sarà uno spazio dedicato ai comuni dell’entroterra, anche così si forma la rete istituzionale pro-turismo, con i piccoli centri che avranno modo di promuoversi fronte mare nel giorno che dovrebbe richiamare a Porto Sant’Elpidio svariate decine di migliaia di presenze.

Allo scopo fervono i preparativi per allestire la macchina della sicurezza, si appronta il piano di Safety. Per i Tiromancino, i biglietti sono disponibili anche a Teatro delle Api. Biglietteria aperta martedì e venerdì dalle 17 alle 19.