L'inquilino nota tre sospette: smascherate e prese le ladre nel condominio

PORTO SANT’ELPIDIO - È giunta al numero di emergenza della Questura la segnalazione di un cittadino di Porto Sant’Elpidio che ha comunicato di aver visto entrare nel suo condominio tre donne sconosciute e dopo alcuni minuti solamente una era uscita dal palazzo ma stava stazionando nei pressi del portone.

L’'equipaggio della Volante è intervenuto in brevissimo tempo, procedendo al controllo della donna in attesa la quale, con atteggiamento di sfida, si è rifiutata di fornire le proprie generalità, ha estratto dalla borsa il cellulare sostenendo di voler chiamare, in suo ausilio, il proprio fidanzato.

All’improvviso ha tentato di fuggire, correndo in direzione dell’interno del Comune, sempre con il telefono in mano, ma è stata bloccata dopo pochi metri malgrado abbia opposto resistenza agli operatori. Presa la prima, i poliziotti si sono messi alla ricerca delle altre due donne, hanno ispezionato le parti comuni del condominio, trovandole accucciate e nascoste in un vano del seminterrato senza illuminazione. Gli operatori della Volante, subito dopo, sono stati contattati da una inquilina del secondo piano del palazzo. La donna, ha riferito che le due sconosciute, con la scusa di chiedere informazioni su un appartamento in vendita nel condominio, erano entrate nella sua abitazione ma dopo alcuni minuti una delle due aveva ricevuto una telefonata a seguito della quale erano fuggite dall’alloggio scappando giù per le scale. A seguito di perquisizione, nelle borse sono stati rivenuti un paio di grosse forbici ed un cacciavite di grosse dimensioni, sequestrati in quanto arnesi atti allo scasso. Le tre hanno i 30, 40 e 50 anni residenti nel Teramano con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed in particolare furti e truffe. Sono state denunciate per tentato furto.

