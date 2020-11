Coronavirus, nelle Marche altri 697 nuovi positivi: un altro giorno quasi da record/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, restano molto alti anche oggi, venerdì 6 novembre, i nuovi positivi nelle Marche. Il Gores ha infatti segnalato 697 infettati nelle ultime 24 ore: ieri erano stati 698, "record" assoluto dall'inizio dell'emergenza. Anche la percentuale resta molto alta: sono pOsitivi il 31,8% dei 2.185 tamponi analizzati.

IL CONTAGIO NELLE REGIONE IN TEMPO REALE

NELL'ANCONETANO 218 POSITIVI

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3842 tamponi: 2185 nel percorso nuove diagnosi e 1657 nel percorso guariti.

I positivi sono 697 nel percorso nuove diagnosi (109 nella provincia di Macerata, 218 nella provincia di Ancona, 51 nella provincia di Pesaro-Urbino, 92 nella provincia di Fermo, 203 nella provincia di Ascoli Piceno e 24 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (112 casi rilevati), contatti in setting domestico (155 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (198 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (17 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/divertimento (34 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (8 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (19 casi rilevati), screening percorso sanitario (13 casi rilevati) e 2 rientri da altra regione. Per altri 139 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

