E' morto l'imprenditore Gennaro Pieralisi. Aveva 82 anni

JESI - E' morto l'imprenditore Gennaro Pieralisi. Era ricoverato in ospedale dalla fine di ottobre quando, prima di un intervento chirurgico, era risultato positivo al Covid. Pieralisi, 82 anni, era il presidente del grande gruppo industriale che da Jesi si è allargato in tutto il mondo producendo macchine per gli oleifici.

