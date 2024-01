Gli occupano la casa a Porto Sant'Elpidio, la polizia irrompe e trova la droga: chiamato il fabbro per sigillare la porta

PORTO SANT'ELPIDIO - Gli occupano la casa, la polizia irrompe e trova la droga: chiamato il fabbro per sigillare la porta. È successo a Porto Sant’Elpidio, dove alcuni vicini hanno segnalato al proprietario di una casa una tapparella rialzata.. L'uomo ha chiesto l'intervento della Polizia che ha fatto riuzzione nella casa: all'interno erano presenti chiari segni di bivacco e, nascoste nel soqquadro della stanza, gli operatori ritrovavano due buste del peso di 7 grammi, contenenti marijuana. Il proprietario provvedeva infine alla chiusura, tramite fabbro, dell’immobile, mettendolo così in sicurezza.

Controlli a Lido Tre Archi

I posti di controllo effettuati a Lido Tre Archi hanno consentito di denunciare un cittadino straniero per porto abusivo di armi, in quanto trovato in possesso di un coltello mentre viaggiava in auto unitamente ad una cittadina italiana, sanzionata perché al volante nonostante la patente di guida revocata e segnalata alla magistratura in quanto inottemperante ad un provvedimento di obbligo di dimora in un comune del maceratese.