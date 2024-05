FERMO Animazioni, giochi per bambini, stand gastronomici, spettacoli teatrali, mercatino, laboratori, musica. E ancora: sport, iniziative con le scuole, stand informativi, associazioni di volontariato. Questo e molto altro è l’Ecoday, giunto alla sesta edizione, in programma domenica 12 maggio a Fermo dalle ore 10 alle ore 22 in viale Trento che per l’occasione verrà chiusa al traffico. Una festa realizzata con il fattivo contributo di tante associazioni, culturali, sportive, ambientaliste, di volontariato, Centri sociali, gruppi teatrali, tutte della città. Un modo per riappropriarsi di uno spazio che per gli altri 364 giorni dell’anno è la principale via di accesso alla città capoluogo e che per un giorno si trasforma nell’epicentro di eventi green. L’iniziativa era partita anni fa come una scommessa ed è diventata nel corso del tempo un appuntamento irrinunciabile della primavera fermana. «Domenica la nostra viale Trento torna pedonabile e ciclabile da mattina a sera, diventa dei fermani, dei visitatori, della gente! Passateci!», è l’appello social del sindaco Paolo Calcinaro. Proprio ieri in Comune è stata presentata l’edizione 2024 più ricca che mai. «Ecoday è un bell'esempio di collaborazione fra settori, un modo per vivere la città in modo green nella nostra via centrale anche con le associazioni sportive che si promuovono e promuovono la Città», ha detto l’assessore al bilancio Alberto Scarfini. Un evento che, si diceva, «giunge alla sesta edizione e che è nata e portiamo avanti con convinzione. Lo stand Asite informerà anche sulle tante azioni della Partecipata a favore dell'ambiente». «Il coordinamento delle associazioni ambientaliste presenterà un evento che si terrà il 22 maggio a favore di Monte Cacciù», le parole dell’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi. Parteciperanno le scuole della città. L’Iti Montani festeggia 170 anni con un workshop coordinato dalla professoressa Teresa Cecchi sul recupero sostenibile dei metalli preziosi dai Raee. Ci saranno anche gruppi teatrali e la band "Circo Riciclato" con strumenti ottenuti da materiale riciclato.

Boston nel 2021

«Spiegheremo quanto abbiamo presentato a Boston nel 2021, una tecnologia che offre una soluzione allo smaltimento dei Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) - ha aggiunto la prof Cecchi - . L'incontro verrà ospitato al centro sociale Villa Vitali ed è inserito nel cartellone nazionale del Festival Internazionale dello sviluppo sostenibile». Spazio anche alle visite guidate al museo della Fermana e allo stadio.Il consigliere comunale Luigi Acito ha voluto sottolineare il ruolo delle associazioni per la prevenzione. Chiaramente domenica sarà anche la festa della mamma e, come ha ricordato la consigliera Silvia Remoli «sarà un modo per stare tutti insieme». Una sesta edizione che segna un salto di qualità dell’evento, da mera passeggiata nella via più trafficata della città a momento anche di riflessione ambientale e sociale. Fra gli eventi clou da ricordare ancora ci sono: il calcio balilla umano per under 12, per la fascia 13-18 e per gli over 18 con incontri a partire dalle 15 di 5 giocatori contro 5. E ancora: la camminata metabolica, il gonfiabile che diventa parete di 7 metri con Cai e Protezione Civile. L’inaugurazione dell'Ecoday alle ore 12 con sbandieratori e tamburini di contrada Fiorenza.