PORTO SAN GIORGIO Segnalata nel Fermano un’altra aggressione di un mendicante. Dopo il caso di Porto Sant’Elpidio, di cui abbiamo riferito nei giorni scorsi, stavolta l’allarme viene da Porto San Giorgio dove una donna, appena uscita da un negozio, è stata avvicinata da una persona che le ha chiesto un euro. La donna ha detto di no e poco dopo l’aggressore ha preso una bottiglia di vetro e l'ha lanciata contro un muretto a poca distanza dall'auto della donna, la quale non ha potuto fare altro che entrare in auto e allontanarsi in fretta. L’episodio è avvenuto in piazza Gaslini dove negli ultimi mesi sono state numerose le segnalazioni legate a episodi di criminalità. I residenti chiedono maggiore attenzione nei confronti dell’area, tanto che le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli. L’appello è stato lanciato anche all’amministrazione per un restyling della zona per combattere il degrado. L’episodio fa il paio con quello di Porto Sant’Elpidio dove un esercente era stato aggredito vicino a un distributore di benzina da un individuo che voleva derubarlo dei soldi: il mendicante gli aveva chiesto l’elemosina e l’esercente gli aveva dato un euro, ma poi era scattata la violenza dell’altro che lo aveva aggredito verbalmente e fisicamente, graffiandolo anche al viso. L’esercente, sotto choc, aveva riferito che mai prima gli era capitata una cosa del genere e mai prima d’ora aveva avuto tanta paura.