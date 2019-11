La banda di ladri arriva all'imbrunire: topi d'appartamento scatenati in cinque case

PORTO SANT'ELPIDIO - Tornano i topi d’appartamento alla Corva e a Cretarola. E' stata una domenica pomeriggio d'inferno, calata la luce, tra le 16.30 e le 18. I ladri hanno preso di mira diversi appartamenti vuoti e messo a segno cinque colpi, sono passati per una decina di case mentre i proprietari erano in giro nel giorno di festa.

Dalle creme di bellezza agli utensili, si ruba di tutto: «I ladri spesso sono del posto e benestanti»

Torna a casa e la trova chiusa con il chiavistello: razzia di oro e gioielli

Raid in via Toti, via Mercantini, via Garda. Pochi giorni prima c’era stato il furto in via Monte Nerone, razziati appartamenti e garage. Torna l'allarme furti a ovest, nell'entroterra portoelpidiense, dove i topi d’appartamento sono di casa mentre sulla costa le problematiche sono spaccio e prostituzione. Rientrate dalla giornata di festa, le famiglie si sono ritrovate la brutta sorpresa e hanno telefonato al 112 e al 113. In serata dall'ora di cena fino a tardi si sono moltiplicati i sopralluoghi di carabinieri e polizia. Dovrebbe trattarsi della stessa banda. Al vaglio degli investigatori le telecamere della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA