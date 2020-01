Lancia su Facebook l'appello per l'auto rubata: ritrovata dopo poche ore

PORTO SANT'ELPIDIO - Rubata un’auto alla Montagnola di Porto Sant’Elpidio, ritrovata dopo poche ore. Forse sarà servita ai ladri per commettere un furto ma più verosimilmente sarebbe stata rivenduta sul mercato nero. Le ipotesi sono tutte aperte e s’indaga sull’accaduto. Si tratta di un’auto che si fa notare, un’Alfa Romeo Giulia di colore rosso, era sparita da sotto casa in via della Montagnola nella notte e ieri all’alba è stata ritrovata.

LEGGI ANCHE:

Ubriachi al volante, spinelli e guida pericolosa: raffica di multe e denunce dei carabinieri

Ancona, perde il controllo dell'auto, cappotta e si schianta contro un muretto: una donna all'ospedale

Il proprietario della vettura va fierissimo dell’Alfa Romeo tanto che il 21 marzo scorso aveva aggiornato su Facebook la sua immagine di copertina mettendo al centro quel bolide e sempre il social network più utilizzato dal popolo della rete in Italia è stato utile nelle ricerche. Perché ieri notte il proprietario era tornato a scrivere su quell’auto, aveva lanciato online un appello a tutti gli amici virtuali. Che ha funzionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA