Civitanova, scappa all'alt della polizia e si schianta contro una volante: arrestato

CIVITANOVA - Ventenne romeno arrestato: il 28 dicembre scorso eradella polizia e si era schiantato, dopo un rocambolesco inseguimento, contro la volante del commissariato.Durante la notte del 28 dicembre per le vie del quartiere San Marone gli operatori del commissariato di Civitanova Marche stavano pattugliando la città attraverso un servizio di controllo rinforzato. Nel corso del pattugliamento hanno deciso di sottoporre a controllo un’autovettura che guidava ad alta velocità e che alla vista dei poliziotti è fuggita all’alt dando vita ad unrocambolesco che è culminato con lo schianto contro la Volante del commissariato. A questo punto il 20enne romeno è sfrecciato via con la sua auto facendo perdere le proprie tracce. Nell’incidente, infatti, è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, un agente.Le immediate ricerche ad opera del personale del commissariato dell'autovettura ha consentito di identificare il 20enne. Il giovane, F.A. è risultato già sottoposto un provvedimento restrittivo che lo obbligava a permanere in casa nelle ore notturne. E' stato così denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza del provvedimento del giudice e lesioni. A seguito di ciò l’autorità giudiziaria ha emesso ieri un provvedimento di arresto a carico del soggetto che veniva immediatamente eseguito e F.A. è stato condotto presso il carcere di Fermo.