MACERATA Musica dal vivo e dj set, stand gastronomici, giochi gonfiabili per i bambini. Ma pure i gazebo di Informagiovani del Comune di Macerata su attività e progetti dedicati ai ragazzi e di #LifeAddicted, l’iniziativa dedicata a prevenire e contrastare l’incidentalità stradale legata all’uso e abuso di droghe e alcol. E’ la festa “Primo Maggio ai Giardini” promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le Pro Loco di Macerata e Piediripa e l’associazione Kloro Philla che animerà i Giardini Diaz dalle 10 del mattino fino alle 24.

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Macerata, la Polizia di Stato confisca beni per 3 milioni di euro a imprenditore edile LA RINASCITA Festa sul Monte Prata, inaugurato il rifugio. Sulla ricostruzione Castelli prudente

L’appuntamento

Un appuntamento nel giorno dedicato al lavoro, indirizzato in particolare a famiglie, bambini e giovani che per la prima volta si terrà nello scenario dei Giardini Diaz. «Il successo di iniziative che abbiamo realizzato nella location dei Giardini Diaz ci ha indotto ad organizzare questo primo maggio nel polmone verde del centro storico –ha sottolineato l’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi-. E’ una giornata per stare insieme e condividere ore di svago e spensieratezza, dedicata a quelli che rimangono in città, alle famiglie, ai bambini ma anche ai giovani e a tutta la comunità. Questo non vuol dire dimenticare quello che rappresenta il Primo maggio come festività dedicata al lavoro, alle tante problematiche connesse o alle morti sui luoghi di lavoro. Ma questa sarà una festa di popolo, dello stare insieme, del divertirsi, una sorta di passaggio intermedio tra il 25 Aprile e la settimana successiva quando si terrà un’altra importante manifestazione per la città come gli Aperitivi Europei».

Il programma

Il programma della giornata, a partire dalle 10 del mattino fino alle 24, propone infatti musica dal vivo e dj set, stand gastronomici, un angolo dedicato ai bambini con giochi gonfiabili e per chi vorrà, con un buono sconto di 1 euro, anche un giro sulla grande ruota panoramica che dallo scorso 16 marzo è installata nei pressi della rotonda dove rimarrà fino al 18 maggio riscontrando sinora un grande successo avendo già raggiunto le diecimila presenze. «Sarà una festa per tutte le età, dai piccoli agli anziani, anche se un occhio di attenzione lo abbiamo voluto indirizzare ai giovani –ha detto l’assessore alle Politiche giovanili, Marco Caldarelli-. Un motivo per incontrarsi e stare bene assieme in una Macerata che vuol essere sempre più accogliente. Un evento organizzato in condivisione con diversi soggetti, strada che l’amministrazione ha intrapreso con successo negli ultimi tempi».

L’aperitivo in musica, con note dal vivo e dj set con Luca Moretti, Francesco Luv e Alexander JR, grazie alle postazioni dove è prevista la vendita di birra e drink, sarà a cura dell’associazione Kloro Philla in collaborazione con il bar Sasso d’Italia. «Gli stand gastronomici proporranno street food a base dei tradizionali cibi del Primo Maggio ovvero fava, porchetta, pecorino e ciauscolo a cura della Proloco Macerata, - ha concluso il presidente dell’associazione Luciano Cartechini - pesce fritto della pescheria Giorgio di rione Marche e penne alla norcina, tagliatelle con sugo di papera, braciole, salcicce e patatine fritte cucinate dalla Pro Loco di Piediripa. Alle 16 merenda per tutti i bambini con pizza gratis, zucchero filato e gelato offerto dalla gelateria Almalù».