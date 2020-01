Civitanova, sequestrato un etto e mezzo di droga, arrestato un giovane di 30 anni

LEGGI ANCHE:

CIVITANOVA - Prosegue incessante l’attività della, finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio die psicotrope, attraverso il quotidiano controllo del territorio.L'attività informativa ha permesso di sottoporre a controllo un italiano che a bordo della propria bicicletta nel centro cittadino alla vista dei finanzieri, è apparso in evidente stato di agitazione.Le immediate attività investigative poste in essere hanno permesso di accertare che presso il proprio domicilio era occultata sostanza stupefacente.Le conseguenti perquisizioni, locali e personali, eseguite con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga della Compagnia di Civitanova Marche in due immobili di Comune dinella disponibilità del trentenne, di cui un casolare in aperta campagna, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 91 grammi di marijuana, 43 grammi di hashish, 17 grammi di anfetamina suddivisa in 16 dosi, 251 semi di canapa indiana, 4 flaconi di fertilizzanti e stimolatori vegetali, un bilancino di precisione ed un coltellino. Sequestrati anche 540 euro in contanti rinvenuti nel portafoglio del civitanovese ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato.