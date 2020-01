Furioso incendio nella notte distrugge quattro auto parcheggiate in centro

TREIA - Furioso incendio nella notte: le fiamme semidistruggono quattro auto parcheggiate in centro.

L'allarme è partito intorno alle 4 di questa notte a Treia, dove era stato segnalato un incendio che aveva coinvolto quattro auto in via del Seminario, lungo le mura. Immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco di Macerata, che hanno spento le fiamme utilizzando due autobotti. Gravi i danni alle auto coinvolte nel rogo. Sul posto anche i carabinieri di Macerata, anche se dalle prime analisi l'incendio sarebbe da addebitare a cause accidentali.

