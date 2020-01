Ubriachi al volante, spinelli e guida pericolosa: raffica di multe e denunce dei carabinieri

OSIMO - Giornate di intenso lavoro per i carabinieri di Osimo, impegnati un lung attivita di controllo in occasione di Capodanno: particolare ttenzione alla guida in stato di ebbrezza e all'uso di stupefacenti. Durante l’attività, svolta da 36 pattuglie con l’impiego complessivo di 70 militari e 36 autoradio, nei territori comunali di Osimo, Castelfidardo, Loreto, Sirolo e Numana, Camerano, Offagna, Agugliano, Polverigi e Filottrano sono stati ispezionati e presidiati i luoghi di accentramento in occasione di pubbliche manifestazioni, gli esercizi pubblici ed i locali da ballo, le principali vie di comunicazione, le zone residenziali e periferiche

Effettuati 154 controlli, identificate 197 persone a bordo di 145 autovetture; ispezionati 23 veicoli. Sono stati segnalati alla Prefettura di Ancona di due giovani, residenti in Osimo e Camerano, quali assuntori di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di uno spinello di marijuana. Denunciato in stato di libertà un giovane extracomunitario residente a Loreto per “guida in stato di ebbrezza” ai sensi dell’art. 186 c.d.s., perché sorpreso alla guida di un’autovettura con tasso alcolimetrico di 2,83 g/l (più di cinque volte superiore al massimo consentito). Sono state anche verbalizzate nr. 18 contravvenzioni principalmente per violazioni delle norme di comportamento, quali uso del telefonino durante la guida, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e velocità pericolosa.

