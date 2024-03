PORTO SAN GIORGIO Tutto pronto per la festa del patrono San Giorgio. Come ogni anno, la ricorrenza si dividerà in celebrazione religiosa con la consueta processione con la statua del Santo e la messa solenne il 23 aprile, la XXXV fiera fissata per domenica 21 e il concerto in piazza il 24. La stagione degli eventi della città si apre come sempre con le tradizionali celebrazioni che solitamente vanno di pari passo con le riaperture degli stabilimenti balneari e un risveglio generale di tutta la città.

I numeri

Un momento atteso da tutta la popolazione e dai paesi limitrofi che di solito vivono l'occasione come la possibilità di un'uscita e di una passeggiata in centro, fra negozi e bancarelle. Alla fiera partecipano di solito circa 200 stand espositivi che riconoscono ancora Porto San Giorgio come una piazza importante per il commercio. Da sempre la festa del patrono rappresenta un incremento delle presenze in città. Ecco perché, il fulcro di tutto il programma, deve essere l'intrattenimento trasversale. Dopo varie valutazioni e concertazioni - di natura anche economiche - che duravano da mesi, la scelta è caduta sul gruppo Le Vibrazioni per il concerto in onore del patrono.

L'appuntamento è quindi per mercoledì 24 aprile con l’esibizione in piazza Matteotti. Il gruppo musicale pop rock si esibirà alle 21. Il Comune, attraverso l’assessorato al Turismo e commercio, ha trovato l’accordo e ufficializzato la data, inserita all’interno del cartellone dei festeggiamenti. Il cartellone con tutti gli eventi nel dettaglio verrà invece presentato in settimana, ci saranno iniziative che copriranno le giornate fino al 28 aprile e l'assessore al commercio Giampiero Marcattili ha garantito che si tratterà di momenti rivolti ad un pubblico eterogeneo.

Da The Kolors alle Vibrazioni

«Il programma degli eventi in onore di San Giorgio - dice - avrà inizio con la storica fiera del 21. Il concerto conferma l’alta attenzione riservata alla ricorrenza. Porto San Giorgio, a pochi mesi da un altro precedente evento musicale di rilievo che ha richiamato migliaia di presenze (l’esibizione dei The Kolors ad agosto) continua ad essere palcoscenico di artisti che hanno marcato il panorama artistico internazionale. Nei prossimi giorni ufficializzeremo il programma degli eventi che ci accompagnerà alle porte della prossima estate. Tutti gli appuntamenti della settimana del patrono saranno pubblicati sui canali social del Comune e distribuito il materiale anche in formato cartaceo».



Le Vibrazioni hanno iniziato la loro esperienza musicale nel 1999, realizzando 6 album (uno live). Lo scorso anno si è tenuto un tour per festeggiare la storia ultraventennale con il cantante e chitarrista Francesco Sarcina che ha accompagnato la band anche nelle vesti di principale compositore. Nel 2020 si ricorda la loro partecipazione al Festival di Sanremo con il brando Dov'è e, nel 2022 con Tantissimo. Un anno fa sono tornati sul palco dell’Ariston in veste di ospiti collaborando con i Modà al brano Vieni da me.