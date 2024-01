Debutta questa sera ad Esanatoglia la commedia dell’autore, poeta e giornalista fabrianese Lorenzo Allegrini. “Marta vuole un figlio” è una “Sex and the city” all’italiana, che racconta con dialoghi divertenti e brillante ironia, tre donne che si confrontano con emancipazione, stereotipi patriarcali e fecondazione assistita. Alle 17 di questa sera al Teatro comunale di Esanatoglia la prima assoluta della commedia per la regia del milanese Alberto Oliva - già vincitore due anni fa del prestigioso Premio Nazionale Franco Enriquez a Sirolo - e prodotta dall’Associazione culturale Talia di Fabriano.

Il rilancio in autunno

Dopo le altre due date al Teatro Gentile di Fabriano, il 17 febbraio, e al Teatro Comunale di Porto San Giorgio, il primo marzo, nell’ambito della rassegna “Sottopassaggi” a cura di Proscenio Teatro, l’obiettivo è quello di rilanciare lo spettacolo in autunno anche in altri teatri italiani. Allegrini ambienta la storia nel cuore della city lombarda, con il suo ritmo incalzante e i suoi nuovi grattacieli. Le protagoniste sono tre amiche: Marta, Camilla e Barbara. Quando Marta, quarantenne in carriera, scopre che una celebre popstar ha avuto un figlio con la fecondazione assistita, vuole farlo anche lei, dato che non riesce a trovare l'anima gemella. Le altre sembrano scettiche, anche perché in Italia non è permesso a single e coppie omosessuali, ma Marta è determinata nel suo proposito e pronta ad andare all’estero, finché però non torna in città Luca, giovane e affascinante figlio di Camilla, portando scompiglio nella sua vita con risvolti sorprendenti.

L’idea

«Per scrivere lo spettacolo – spiega l’autore, Lorenzo Allegrini – ho fatto una cosa semplice: mi sono messo in ascolto delle donne. Mi interessava indagare il permanere degli stereotipi patriarcali in una società sempre più fluida. Purtroppo, nonostante le conquiste degli ultimi decenni, le donne sono ancora lontane dalla parità». Sul palco interpreteranno il brillante trio di amiche la fermana Venusia Zampaloni (Marta) – attrice che ha all’attivo collaborazioni fotografiche con realtà della moda come Vogue e recitato in importanti produzioni teatrali e cinematografiche - la milanese Monica Faggiani (Camilla) - l’unica attrice non marchigiana del cast, che ha spaziato dal teatro a diverse importanti produzioni di Rai, Mediaset e La7 – e la romana e fermana d’adozione Emanuela Capizzi (Barbara) – attrice che è stata allieva, tra l’altro, di Michele Modesto Casarin e Franco Mannella. Completano il cast due talentuosi giovani attori fabrianesi, Emanuele Baldoni (Luca) e Sofia Guida (Francesca, fidanzata di Luca e aiuto regia), formatisi entrambi alla scuola di recitazione romana Teatro Azione.

Per le date di Esanatoglia e Fabriano, infine, sono previsti rispettivamente come special guest gli attori Massimo Ballanti e Mauro Mori, nel ruolo del “divo” Piovaccari. Lo spettacolo è stato ammesso tra gli spettacoli di rilievo regionale da Regione Marche - Bando Unico della Cultura 2023 e ha ricevuto il patrocino dei Comuni di Esanatoglia e Fabriano, oltre che il sostegno della Fondazione Carifac, Agenziapiù e Corrieri Arredamenti.