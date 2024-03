PORTO SAN GIORGIO Stretta finale sui lavori in viale dei Pini. L'intervento, che nelle ultime settimane ha visto l'asfaltatura da parte di una ditta appaltatrice, sta volgendo al termine. Con la prossima settimana il grosso del lavoro dovrebbe essere completato. Stando agli addetti ai lavori, ci sono infatti buone probabilità che con la giornata di mercoledì prossimo i lavori in viale dei Pini siano finiti. Si dovrà solo aspettare la segnaletica orizzontale. In questi giorni è stata ultimata l'asfaltatura, per la quale è stato usato un asfalto fonoassorbente e poco rumoroso al passaggio delle auto.

La posizione



Il titolare della ditta esecutrice dei lavori, Danilo Strovegli, ha preannunciato che «se tutto scorre bene per mercoledì l'intervento sarà concluso. La zona più delicata era quella della scuola. Ora si sta asfaltando via Venezia che è stata chiusa. Con il fine settimana il transito è garantito in viale dei Pini con il preavviso di divieto per lunedì (domani, ndr). Il tratto della ciclabile è finito. Stiamo concludendo la parte centrale. Con la settimana prossima, si concluderà il tratto compresa l'intersezione con via Castelfidardo. Certo, c'è stato qualche disagio per via della viabilità ma per fortuna è una zona con altri sbocchi, a parte la chiusura di via Venezia, non vi sono stati grandi disagi». Per domani, martedì e mercoledì ci sarà l'avviso di non lasciare le auto parcheggiate.



L’altro fronte



Anche gli agronomi avranno fatto le valutazioni del caso, in merito allo studio delle piante presenti e alla loro stabilità. Mentre si eseguivano i lavori, ogni pianta è stata schedata e ne è stata valutata l'integrità. Dunque, con mercoledì verrà aperta la via, la segnaletica orizzontale verrà fatta in un secondo tempo, una decina di giorni dopo, al momento l'asfalto sarebbe troppo fresco e finirebbe per assorbire la vernice. È stata già sollecitata anche la segnaletica verticale che verrà installata non appena l'asfalto nuovo lo consentirà. In questi giorni, si provvederà anche all'installazione del dosso in corrispondenza dell'attraversamento pedonale davanti alla scuola. Il quartiere sembra aver accettato il cantiere di buon grado, visto l'annoso problema delle radici che minavano il transito sulla via. Ora, qualcuno dei residenti ha già lanciato l'idea di rifare anche il tratto sud di viale dei Pini, sul quale per il medesimo problema delle radici si è già intervenuti anni fa: ma a quanto pare si sta già ripresentando il problema. Viale dei Pini è una via importante che rappresenta la storia della città, con un patrimonio arboreo di tutto rispetto, diventato patrimonio immateriale per i cittadini.



Le zone



Procedono spediti anche i lavori di riqualificazione del lungomare sud, possibili grazie ai fondi del Pnrr. Anche a detta degli operatori balneari che vengono frequentemente rassicurati dalla ditta che sta operando sul lungomare, tutto procede per il meglio. Sembrerebbe che con i lavori siano nei tempi, una volta che sarà conclusa la fase inerente alla sistemazione di tubature e sottoservizi, la fase successiva della pavimentazione del marciapiede sarà molto più veloce. La vera decisione attesa da tutti sarà quella dell'amministrazione in merito al futuro delle tamerici.