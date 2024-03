Porto San Giorgio, ancora disagi nella notte in via Properzi: lancia oggetti dalla finestra e aggredisce verbalmente l'assessore

PORTO SAN GIORGIO - Nuovo allarme nella notte in uno stabile di via Properzi dove un uomo ha dato in escandescenze. Il caso è finito anche all'attenzione del sindaco Valerio Vesprini e dell'assessore Fabio Senzacqua che stanno valutando il da farsi. Nei giorni scorsi era stato anche allagato un appartamento con i rubinetti aperti e danni a tutto lo stabile.

L'accaduto

Intorno alle 4 l'uomo ha iniziato a sbraitare e tirare oggetti dalla finestra, fino a quando gli altri inquilini hanno chiamato i soccorsi. Tra l'altro l'uomo, con Senzacqua andato direttamente sul posto, ha iniziato ad alzare i toni anche contro l'assessore. Alla fine è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzura che lo ha accompagnato al pronto soccorso del Murri. «Questa situazione è diventata insostenibile» commenta il primo cittadino. Da valutare l'eventuale ricorso a un Tso.