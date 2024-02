PORTO SAN GIORGIO - Allarme l’altra sera a Porto San Giorgio in via Properzi. I vigili del fuoco, impegnati in precedenza anche per un principio d’incendio che si è verificato in un suolificio di Sant’Elpidio a Mare e di cui abbiamo riferito ieri, sono dovuti intervenire per l’allagamento di un appartamento con l’acqua che ha invaso anche il pianerottolo della palazzina provocando danni almeno ad un’altra abitazione.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 22 da parte dei condomini e oltre ai pompieri sono intervenuti sul posto i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio per gli eventuali soccorsi e i carabinieri del Radiomobile di Fermo per le indagini su quanto accaduto. Sotto esame il giovane che occupa l’appartamento e che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato preso in cura dai militi. Sarebbe stato lui stesso ad allagare l’appartamento con l’apertura contemporanea dei rubinetti dell’acqua all’interno dell’abitazione. Poi ha iniziato a inveire contro gli altri condomini. Accertamenti ancora in corso da parte dei militari dell’Arma che seguono il caso.