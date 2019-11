Mareggiate e raffiche di Scirocco, le onde invadono il lungomare: allagamenti e marciapiedi crollati

PORTO RECANATI - Litorale delle Marche flagellato dal maltempo, con violente mareggiate accompagnate da forti raffiche di scirocco che hanno flagellato tutte le zone costiere, provocando numerosi allagamenti.



In particolare Porto Recanati è stata letteralmente sommersa dall'acqua. Il lungomare, da nord a sud, è pieno di detriti lasciati dalla mareggiata notturna. In campo per tutta la notte vigili del fuoco e protezione civile. Crollati alcuni pezzi di marciapiede sulla strada provinciale di Scossicci. Allagato l'hotel Brigantino e diversi scantinati della zona. Alti, e costantemente monitorati, i livelli dei due fiumi Potenza e Musone.

Ultimo aggiornamento: 10:45

