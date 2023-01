Casello di Pesaro allagato, automobilisti diretti a Rimini costretti a svoltare per Fano: 30 Km a vuoto. Giovedì la stazione autostradale chiude per lavori

PESARO - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori nell'ambito di un piano di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione, dalle 22 di giovedì 26 alle 6 di venerdì 27 gennaio, sarà completamente chiusa la stazione di Pesaro Urbino, in entrata e in uscita.

La beffa per gli automobilisti: l'esterno del casello di Pesaro era ancora allagato



In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare in ingresso e uscita i caselli di Cattolica o di Fano. Questa mattina, 24 gennaio 2023, diversi automobilisti non hanno visto esposte segnalazioni per il tratto ancora allagato in direzione Rimini, subito dopo il casello di Pesaro, e quindi chiuso al traffico. Erano le 7: per questo diversi mezzi sono stati costretti, una volta entrati all'interno dell'A14, a prendere la direzione opposta, verso Fano, per poi uscire al casello di Fano e rientrare in direzione Romagna. In pratica 30 Km a vuoto.