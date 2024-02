Fiamme nel capannone, paura in un suolificio a Casette d'Ete

SANT'ELPIDIO A MARE - Allarme nel tardo pomeriggio di oggi (24 febbraio) per un principio di incendio in un suolificio di Casette d’Ete, lungo la strada provinciale Ete Morto. A lanciare l’appello sono stati gli stessi titolari dell’azienda dopo aver visto una nube di fumo uscire da un locale del capannone. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo che hanno subito domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Da verificare gli eventuali danni alle calzature che si trovavano all’interno.