Un fiume di fango invade la strada: allagato lo stesso punto dell'anno scorso

FOSSOMBRONE- Il fiume di fango, ad un anno di distanza, ha invaso di nuovo la strada provinciale che da Porta Fano conduce alla Cittadella, alla Rocca Malatestiana e al bosco demaniale delle Cesane a Fossombrone.

La pioggia insistente ha provocato ancora una volta lo scivolamento del terriccio dai campi sovrastanti, esatammente nello stesso punto dov'era accaduto l'anno scorso. Per ora il fenomeno, per quanto preoccupante, non ha raggiunto il livello dell’estate 2019 quando il fango si è propagato anche lungo i viali e rispettivi marciapiedi dell’area residenziale.

