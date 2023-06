PORTO SAN GIORGIO - Variazione di bilancio, in pole position ci sono le opere pubbliche. La seduta del Consiglio che si terrà questa sera ha come punto cruciale all’ordine del giorno la variazione di bilancio che riguarderà anche il programma triennale delle opere pubbliche. Fra le voci, l’approvazione alle modifiche dello statuto della Sgds Multiservizi, il nuovo regolamento della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e gli indirizzi di bilancio della Ciip.

Relativamente alle opere pubbliche, previste all’interno della variazione di bilancio risorse che coinvolgono quasi tutti gli assessorati. La variazione è stata portata in consiglio con un mese di anticipo e servirà a dare ossigeno al lavoro dell’amministrazione. In base a quanto dichiarato dall’assessore ai Lavori pubblici, Lauro Salvatelli, sono previste risorse che hanno come obiettivo il miglioramento e l’adeguamento funzionale delle aree verdi. Interessate piazza Gaslini e altre piazze cittadine nell’intento di sistemare le zone verdi con interventi di abbellimento e con nuovi camminamenti, per una somma di 200mila euro provenienti dagli oneri urbanistici.

Le strade

Poi sono previste risorse per 240mila euro per asfalti e messa in sicurezza della viabilità comunale, derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada. Ci sono anche 135mila euro per la riqualificazione dei parcheggi, in aree che creano particolari disagi e difficoltà. Inserito anche l’intervento di adeguamento per il miglioramento di piazza Mentana per 450mila euro, anche se non è stato ancora conferito l’incarico ad alcuna ditta, il bando non è stato più rifatto. Di recente si è tenuto un confronto tra amministrazione e Soprintendenza sul progetto. Previsti anche 58mila euro per la costruzione di nuovi loculi cimiteriali. E nella giornata di ieri sono proseguite le verifiche inerenti allo stato delle piante di piazza Mentana. Chiuso il tratto di strada su via Lepanto, all’incrocio con via Nazario Sauro, dove si è verificato il crollo lunedì pomeriggio e di cui abbiamo riferito ieri. Nei prossimi giorni verranno prese decisioni in merito all’esito delle verifiche. Presumibilmente verrà affidato l’incarico a un esperto per redigere una relazione su dati tecnici inerenti allo stato delle piante che insistono sulla piazza. Nel frattempo sul caso si è espresso anche il consigliere Andrea Rogante: «In questa settimana - ricorda - sono caduti due pini e per questo credo sia doveroso un confronto con l’assessore Lauro Salvatelli, il sindaco e la giunta. A mio avviso è opportuno un controllo a tutti i pini perché sì, l’estetica e la salvaguardia del verde sono importanti, ma se si constatasse che qualche pino è pericoloso sarebbe doveroso metterlo in sicurezza: dove ciò non fosse possibile, un’idea potrebbe essere ripiantarne uno giovane».