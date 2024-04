PORTO SAN GIORGIO Piazza Mentana, il progetto è pronto manca solo l'ok della Soprintendenza. Sono passati ormai un paio di mesi, tanto che l'amministrazione, la scorsa settimana, ha sollecitato l'ente dorico a fornire una risposta quanto prima. L'obiettivo è l'inizio dei lavori entro il 2024. Una volta ottenuto il visto della Soprintendenza, si potrà partire con i lavori. Il progetto è stato fatto insieme a loro.

Il sindaco Valerio Vesprini, tra l’altro sulla via del ritorno dal viaggio di promozione turistica a Nizza, rimarca che «siamo in attesa dell'approvazione della Soprintendenza alla quale tutto è stato invito da tempo». Per l’intervento ci sono a disposizione circa 400mila euro. La settimana scorsa, dopo le sollecitazioni da parte dell'ente comunale, impaziente di avere una risposta e di arrivare al compimento del progetto, l'ente ha fatto sapere di essere oberato di lavoro ma che al più presto approverà la documentazione che gli è già stata consegnata, affinché tutto l'iter progettuale possa partire.

Ovviamente delle scelte fatte da parte dell'amministrazione, relativamente al progetto, la Soprintendenza era al corrente di tutto, come ricorda ancora lo stesso Vesprini: «Abbiamo valutato - ribadisce - ogni aspetto insieme all'ente. Abbiamo visto tutto insieme a loro: materiali, arredi, colori, illuminazione. Il loro parere sarà determinante sia per le piante esistenti che per le nuove. È stato un progetto che in pratica abbiamo fatto a braccetto con loro. Aspettiamo l'approvazione della Soprintendenza, così poi si potrà partire per la gara d'appalto. Quando avremo l'ok della Soprintendenza, come già detto, presenteremo il progetto. Del progetto se n'è discusso in maggioranza, il piano è piaciuto anche alle associazioni che si occupano di abbattimento delle barriere architettoniche». Adesso, dunque, l'obiettivo è quello di arrivare alla gara d'appalto magari prima dell'estate, per poi partire con i lavori sempre verso ottobre. La riqualificazione della piazza è stata fatta sua dalla maggioranza di Vesprini che, dopo una serie di vicissitudini ed i rincari relativi ai materiali, ha dovuto rivedere il progetto della piazza per via dei costi che nel frattempo erano aumentati. Erano tanti gli aspetti della piazza che andavano rivisti, dall'illuminazione obsoleta e non omogenea agli arredi ed infine alla necessità di rendere la piazza - attualmente dotata di brecciolino - accessibile a tutti, a partire dall'ampliamento degli ingressi.



Con il nuovo progetto, si è tentato di rendere tutta la piazza accessibile, sia per mamme con i passeggini che per disabili in carrozzina e anziani. Gli accessi saranno sempre quattro ma diventeranno a raso, con la piazza che verrà messa in quota e raggiungerà il livello della strada, a differenza della situazione attuale. Per la realizzazione della riqualificazione ci sono a disposizione appunto 400mila euro; 46mila euro sono serviti a redigere il progetto che comprenderà anche la direzione dei lavori. Si provvederà anche all'illuminazione che contemplerà pure quella delle vie laterali per garantire maggiore sicurezza.