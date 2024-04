SANT’ELPIDIO A MARE Ultima giornata, ieri, della trasferta in Costa Azzurra per Sant’Elpidio a Mare ed una delegazione della Contesa del Secchio, presenti alla Fiera internazionale di Nizza con il sindaco Alessio Pignotti e gli assessori Michela Romagnoli e Paolo Maurizi. Il gruppo elpidiense ha partecipato alla rassegna ed alla presentazione del progetto, alla Camera di commercio nizzarda, per il progetto 10 Comuni, che vede tra i suoi protagonisti anche Porto San Giorgio e Servigliano.

Dopo la firma di una convenzione nei mesi scorsi, è partita ora la fase operativa. Il lavoro promozionale ha visto l’elaborazione della guida cartacea e digitale in francese “Visitez l’Italie”. La Camera di commercio di Nizza fungerà di fatto da ufficio turistico dei Comuni aderenti, per promuovere le località marchigiane in Francia. Un piano pubblicitario e di comunicazione con l’elaborazione di servizi giornalistici, pubblicazioni e spot sulle principali testate ed emittenti della Costa Azzurra.

L’obiettivo è quello di far conoscere i territori marchigiani all’estero, aiutare i turisti francesi nell’organizzazione di viaggi in Italia, alla scoperta di borghi, località e bellezze ancora non molto conosciuti. Nel corso dell’uscita d’Oltralpe, un gruppo in abiti storici della Contesa si è esibito nella centralissima Place Massena. Soddisfatto dell’esperienza Pignotti: «Il bilancio è positivo, abbiamo partecipato alla fiera in una zona centralissima e molto frequentata, i componenti della Contesa hanno dato vita ad un’esibizione spettacolare e molto apprezzata. Le impressioni sono ottime, abbiamo visto tanti curiosi, abbiamo diffuso il materiale promozionale della città, questo è un primo passo concreto di una collaborazione che vogliamo proseguire e portare avanti e di cui vedremo i risultati da qui ai prossimi anni». Centrale, secondo il primo cittadino elpidiense, continuare a far rete con le altre realtà municipali.

«Abbiamo avuto modo di parlare in questi giorni con altri amministratori, oltre a Porto San Giorgio e Servigliano per il Fermano c’erano Urbino ed altri Comuni da Fano a Senigallia – continua Pignotti - Non abbiamo un collegamento diretto verso le Marche, è fondamentale sfruttare quindi questi canali per promuovere il nostro territorio. Il turista che sceglie le nostre zone non si reca in una sola località, non possiamo pensare che un visitatore resti per una settimana a Sant’Elpidio a Mare o in un’altra località. È fondamentale fare sistema con gli altri centri, esaltare le peculiarità di ogni territorio per essere più forti insieme e conseguire risultati significativi in termini di ricettività».