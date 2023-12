ASCOLI La città spalanca la porta alla tradizione e si colora, per tutta la giornata di oggi, con 209 bancarelle che saranno disseminate lungo tutto il centro cittadino. E’ il giorno della grande Fiera di Natale che trova spazio anche quest’anno, per volontà dell’Arengo, nonostante l’invasione di cantieri che ormai da qualche anno caratterizza il territorio comunale e, in particolare il cuore della città.

Un evento ancora attrattivo per tanti ascolani e visitatori ma che mette a dura prova, parallelamente, la viabilità cittadina e costringe l’amministrazione comunale a fare i salti mortali per risolvere con modifiche al traffico e alla sosta le criticità che inevitabilmente si vengono a creare per la presenza di impalcature e lavori in corso. Ad esempio, come nel caso di corso Vittorio Emanuele, si sono dovute dirottare alcune bancarelle su viale De Gasperi dove, contestualmente, si dovrà ricorrere a un doppio senso di marcia nel tratto tra il semaforo e il parcheggio dell’ex seminario. Alla fine, l’obiettivo è quello di consentire alla città di vivere nel miglior modo possibile questo consolidato appuntamento cercando di ridurre il più possibile i disagi. E che fiera sia.

Le bancarelle

Per quanto riguarda le bancarelle, saranno 209 e delle più disparate categorie merceologiche. E anche nella loro dislocazione si è dovuto tenere conto di tutti i cantieri presenti in città, incluse sia la chiusura dell’ultimo tratto di corso Trento e Trieste sia la presenza di diverse impalcature su corso Vittorio Emanuele. In base alla planimetria definita, i banchi di vendita saranno disposti in questa maniera: 35 in piazza del Popolo, 18 lungo corso Trieste a partire dalla sede della Bottega del terzo settore fino all’incrocio con via delle Canterine (quindi non si utilizzerà piazza Simonetti che attualmente ospita l’area cantiere), 6 in largo Santa Maria intervineas, 17 sul Lungo Tronto Bartolomei (lato nord), 9 su via Sacconi, 43 su corso Vittorio Emanuele (di cui 2 proprio dietro al Duomo), 22 su viale De Gasperi, 15 tra piazza Roma e via XX Settembre, 16 su via del Trivio, 16 sotto il chiostro di San Francesco e 8 in via D’Ancaria.

La viabilità

E’ stato complesso, dal punto di vista della viabilità e della sosta, riuscire a conciliare la presenza di cantieri e bancarelle senza creare eccessivi disagi ai cittadini e visitatori. Con ordinanza dell’Arengo, rispetto allo scorso anno, si è reso necessario un doppio senso di marcia su viale De Gasperi, per il tratto compreso dall’intersezione con piazza Matteotti e fino a via D’Annunzio, al fine di consentire il raggiungimento del parcheggio all’ex seminario. Questo perché su corso Vittorio Emanuele proprio per la presenza di cantieri non sarà utilizzabile parte della sede stradale per le bancarelle che, quindi, verranno parzialmente spostate in via Alighieri e in viale De Gasperi.

Altro provvedimento, la creazione di zone di sosta al servizio delle persone disabili in via Angelini e in via Porta Tufilla. Tra le interdizioni previste - per evitare accessi in tutta l’area della fiera - c’è quella in piazza Matteotti all’intersezione con via Porta Tufilla dove sarà istituito l’obbligo di svolta a destra per tutte le provenienze da est. Su corso Mazzini est, provenendo da piazza Matteotti, con disattivazione dei varchi, previsto l’obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli in via dei Malaspina. Tra i provvedimenti, per chi scenderà su via Porta Tufilla è previsto l’obbligo di svolta a destra sul ponte vecchio di Campo Parignano. Saranno disattivati i varchi elettronici di via Mercantini, corso Mazzini e via Cairoli. Sospese tutte le corse di bus e bus navetta in corso Vittorio Emanuele, viale De Gasperi, Lungo Castellano, via Angelini e Lungo Tronto.