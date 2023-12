ASCOLI - Il 2024 porterà con sé anche l’annunciato armamento dei vigili urbani, come programmato dall’Arengo e previsto da specifico regolamento.

Passi concreti

E proprio in questa fase si sta passando dalle norme e procedure ai fatti, con l’allestimento in corso dell’armeria, ovvero una sala blindata da utilizzare come deposito per le pistole d’ordinanza (che ora saranno acquistate) e con l’avvio di tutte le procedure necessarie per l’acquisizione di porto d’armi, visite mediche di idoneità e corsi di addestramento per gli agenti. L’amministrazione comunale, attraverso le attività messe in campo dalla polizia locale su direttive della comandante Patrizia Celani, procede quindi a grandi passi verso l’attuazione di quanto già deliberato in consiglio comunale nel settembre 2022. Una scelta motivata con la volontà, espressa dal sindaco Fioravanti e dalle forze consiliari di maggioranza, di andare ad aumentare il livello di sicurezza in città. Una decisione che era arrivata, secondo quanto ribadito dal primo cittadino nella sala della Ragione, anche su impulso della Prefettura. E adesso si è entrati nella fase attuativa.

L’armeria

Il primo passo avanti compiuto dal punto di vista operativo, per procedere all’armamento della polizia locale, è proprio l’acquisto del materiale da una ditta specializzata di una porta blindata e di una cassaforte con 20 vani custodia per le armi e la conseguente realizzazione di un locale individuato al piano terra del Comando dei vigili urbani (appena intitolato al maggiore Giuseppe Dionisi), all’ex Gil, che sarà utilizzato come deposito per l’armamento.

Un luogo dove si depositeranno le armi che i vigili andranno ad usare nei vari servizi che lo richiederanno e che rappresenterà un punto di riferimento per lo smistamento e la riconsegna delle armi in dotazione. Il successivo tassello, a seguire, sarà ora quello dell’acquisto delle pistole di ordinanza.

Visite e addestramento

Nel frattempo, il Comando della polizia municipale ha già avviato anche tutte le procedure necessarie per mettere gli agenti in condizione di poter essere dotati dell’arma dal prossimo anno. Si sono già istruite tutte le pratiche per il porto d’armi, per la definizione delle convenzioni con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli per le visite mediche di idoneità propedeutiche all’assegnazione dell’arma, così come si sta definendo il percorso obbligatorio di formazione e addestramento del personale. Per quanto riguarda l’utilizzo della pistola da parte dei vigili, potrà essere usata solo sul territorio comunale (salvo emergenze) per la vigilanza o per servizi di pronto intervento.

Bodycam e daspo

Il 2024, dunque, sarà l’anno dell’armamento dei vigili urbani, così come da programmazione e in base allo specifico regolamento. Un’azione che andrà ad affiancarsi, sul fronte della sicurezza, anche ad altri provvedimenti pianificati come l’acquisizione delle bodycam (microtelecamere agganciate alle divise) e il nuovo regolamento che prevede nuove regole per contenere atti di vandalismo, ad esempio con uno specifico Daspo di allontanamento dai luoghi “sensibili” della città, e anche intervenire in caso di risse o altri atti teppistici.