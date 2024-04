ANCONA La Fiera di San Ciriaco cambia faccia. A partire dalla tradizionale cerimonia di consegna dei Ciriachini, le onorificenze concesse dal Comune ai figli più illustri della città. La premiazione avverrà il 4 maggio in piazza del Papa, alle ore 19.

«La cerimonia è sempre stata molto partecipata ma in uno spazio enorme e dispersivo come quello di piazza Cavour. Abbiamo scelto di dare la giusta importanza ad un evento così significativo svolgendolo nel luogo più elegante e simbolico della città» ha spiegato la scelta l’assessore ai Grandi eventi ed alle Attività economiche Angelo Eliantonio. E questo non sarà l’unico grande cambiamento.

Le novità



Cambia anche la durata della fiera, con le bancarelle che saranno presenti dall’1 al 4 maggio (come al solito) ed una coppia di eventi per aprire e chiudere in bellezza. «Il 30 aprile avremo lo street food in piazza Pertini ed un dj-set con La Regina» anticipa Eliantonio. Salto temporale fino al 5 maggio per l’altro appuntamento clou, ovvero il concerto jazz/funky in programma, sempre in piazza del Papa, dalle ore 18.30. Sul palco saliranno il vocalist Danny Losito e Chicco Allotta, tastierista degli inglesi Incognito. Nel mezzo di questi due appuntamenti, i tradizionali 4 giorni di mercato.



Gli espositori



«Sul viale della Vittoria avremo 437 espositori contro i 424 del 2023, un trend di crescita in controtendenza rispetto a quello nazionale» spiega Franco Foschi di Blu Nautilus, la società romagnola che organizzerà anche quest’anno (ultimo anno di contratto) la Fiera. Grande ritorno, inoltre, è quello della pineta del Passetto, dove ci sarà il Villaggio di Coldiretti. Poco più in là, tra il Monumento e l’Unicorn, il parcheggio a raso diventerà un piccolo luna park con le giostre. In piazza Cavour troverà posto la fiera campionaria con 29 aziende locali ed altri 50 saranno poi gli espositori del mercatino dell’artigianato e dell'hobbistica di corso Garibaldi.



A questi si aggiungeranno 19 stand gastronomici in piazza Pertini - uno, dislocato invece sul Viale, sarà dedicato ai prodotti per celiaci. Importante sarà anche il dispiegamento di forze per garantire la viabilità. «L’invito dell’Amministrazione è quello di usare quanto più possibile il trasporto pubblico locale» sottolinea Eliantonio. A disposizione dei cittadini ci saranno infatti tre navette: la “rossa” dal Del Conero a piazza Cavour, la “gialla” dal Dorico a piazza Cavour e la verde che farà la spola tra il park degli Archi e piazza Cavour. «La Fiera pone l’Amministrazione sotto una certa pressione per quanto riguarda i servizi» ha detto il sindaco Daniele Silvetti. «La manifestazione più identitaria» della città che con la durata maggiorata «dimostra la disponibilità degli operatori e di una città che lavora tutta». Operatori ai quali si è cercato di far capire che «c’è attenzione ai numeri oltre alla qualità degli eventi» conclude il primo cittadino.