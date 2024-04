ANCONA Un nuovo colpo, ad Ancona, a distanza di quattro giorni dal precedente (la Banca Etica di via 1°maggio). Vittima, ancora una volta, un bancomat in zona Baraccola. E' avvenuto questa notte (19 aprile) intorno alle 3 all'interno della filiale della Credite Agricole in via Umani Ronchi all'interno del palazzo che ospita la Confartigianato. Utilizzata sempre la tecnica della marmotta per far saltare in aria lo sportello salvo poi introdursi all'interno eludendo un vetro anti-sfondamento.

Le indagini

Un quarto d'ora è stato sufficiente ai malviventi, tre secondo le prime ricostruzioni facilitate anche dal sistema di video sorveglianza, per accaparrarsi il bottino (che dovrà essere quantificato) e non farsi trovare dai Carabineri giunti sul posto dopo l'entrata in azione dell'allarme. Indagini in corso in maniera serrata per risalire al loro identikit. Intanto la filiale rimarrà chiusa.