È la fiera della bellezza con tutti i suoi riti e le sue magie, un punto di riferimento internazionale per il beauty. Da domani si parte, a Bologna, con Cosmoprof, giunto alla 55esima edizione. La kermesse si chiuderà domenica 24. Celebrando la bellezza in ogni sua declinazione, Cosmoprof ospita tanti saloni dedicati al tema. Tre giorni full con Cosmo Hair, Nail & beauty salon, o Cosmo Profumery %Cosemtics per profumeria e cosmesi, solo per citarne alcuni. Una super immersion per gli operatori del settore come acconciatori, parrucchieri ma anche estetiste e onicoteniche.

Di cosa si tratta

Cosmoprof Worldwide è una piattaforma funzionale, che gode del supporto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e di Ice. È anche per questo che la manifestazione può contare su oltre 250mila operatori provenienti da 160 paesi. La manifestazione, infatti, è un’occasione unica per scoprire le novità di tutti i comparti dell’industria beauty, dalla filiera produttiva al prodotto finito. E rappresenta un palcoscenico top per una visione complessiva dell’evoluzione del settore grazie alla collaborazione con agenzie, associazioni e media tra i più prestigiosi.

Gli eventi

Questa edizione offre molti contenuti e approfondimenti. Gli step fondamentali della kermesse restano CosmoTalks, CosmoTrend e Cosmoprof&Cosmopack Awards. Il CosmoTalks è un importante appuntamento per affrontare le questioni più attuali dell’industria cosmetica: da domani a sabato, dunque, si parlerà di mercato, tendenze, brand e strategie future con quasi 70 relator. E poi c’è il CosmoTrends, il report progettato da Beautystreams, dove si illustrano le tendenze sulla base della nuove proposte degli espositori: il rapporto offre così un panorama delle formule e soluzioni che guideranno il mercato. Con Cosmopack&CosmoprofAwards, gli “Oscar della bellezza”, si celebra l’eccellenza dell’industria cosmetica mondiale. Gli Awards dunque rappresentano un riconoscimento significativo per il settore. Ai canali di estetica e capello sono rivolti alcuni eventi esclusivi di approfondimento con le sessioni di Cosmo Onstage, dedicato alle news del panorama beauty professionale, in programma il 24. Quindi, si procede con il terzo appuntamento con World massage meeting, volto al benessere olistico.

Le aree speciali

Infine ci sono le “Aree speciali”, quelle cioè dedicate a target specifici di operatori. All’interno di Cosmopack, ecco Ingredient Zone che ospita le “materie prime” come oli essenziali e fragranze per il bulk cosmetico. Ma non è finita qui. All’interno di cosmo Perfumery &Cosmetics, Cosmoprime riunisce marchi premium per i segmenti retail e lusso di profumeria, cosmesi e lifestyle beauty. E, tra le chicche di questa edizione, anche la presenza di B-Selfie, il beauty brand italiano che ha creato, tra i primi, “filler fai da te” e innovativi prodotti di bellezza per viso e corpo.