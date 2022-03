Piazza Mentana, si parte: i lavori aggiudicati da una ditta lombarda: cambia volto il centro della città

PORTO SAN GIORGIO - Aggiudicazione definitiva per piazza Mentana. Con la ditta che si occuperà dei lavori si procederà quanto prima a far partire la realizzazione dell’intervento di riqualificazione. L’opera di adeguamento e miglioramento funzionale secondo gli standard urbanistici è stato aggiudicato alla ditta Selva Mercurio di Como con un ribasso d’asta del 25%. L’Ufficio tecnico sta effettuando tutte le verifiche del caso, dopodiché si procederà a predisporre il cantiere per effettuare i lavori previsti dal progetto.

Le date

L’Ufficio tecnico si sta infatti accordando con la ditta per stabilire la road map dei lavori. Il progetto è stato pensato per rivedere una piazza centrale della città che si trova alle spalle della stazione ferroviaria e che collega il centro con il lungomare. L’area verrà rivisitata in chiave più moderna, apportando modifiche significative sia alla percorribilità della superficie che diventerà accessibile anche per carrozzine e disabili ma anche dell’ottica di rendere lo spazio più vivibile e moderno, fermo restando il monumento ai caduti al centro della piazza e la fontana sul lato est. Novità dunque per le sedute, la pavimentazione e le aiuole. Inoltre la superficie calpestabile raggiungerà l’attuale altezza della superficie stradale. Il progetto esecutivo di piazza Mentana è stato approvato a fine 2021 con una delibera di giunta per la riqualificazione dell’area, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della soprintendente Marta Mazza per l’esecuzione dei lavori, l’ente ha infatti fornito tutte le prescrizioni del caso affinché venissero conservate le caratteristiche storiche ed architettoniche dell’area. Sarà un intervento da 500mila euro. Il piano di intervento prevede un nuovo sistema di illuminazione, con l’installazione di corpi illuminanti in grado di fornire luce sia al percorso interno che ai tratti limitrofi. Nulla sarà lasciato al caso, come il restauro e l’illuminazione del monumento ai caduti. Il rifacimento dei percorsi interni alla piazza sarà dotato di un tratto centrale pavimentato di collegamento tra via XX Settembre ed il monumento. Il progetto contempla la realizzazione, attorno al perimetro della piazza, di un marciapiede della larghezza di 150 centimetri in massetto contenuto da un’apposita cordonatura di travertino e rivestimento con lastre di pietra Apricena.

I cambiamenti

La nuova realizzazione, prevede la demolizione delle opere in calcestruzzo, dei cordoli perimetrali, delle cunette ed il rialzo delle quote interne. All’interno dell’area verrà inserita una ulteriore controseduta rispetto a quella esistente nella zona est. Verranno eseguiti lavori nei pressi della fontana della conchiglia, con l’eliminazione del rinterro. Verranno rimosse le essenze arboree in precarie condizioni di stabilità e ci saranno nuove piantumazioni che non ostacolino la vista del monumento e favorire ampia visibilità dalla ferrovia al mare. E’ previsto l’uso del Leccio e della Morus Platanifonia, con ulteriori interventi sul verde, con bordature in linea con il resto della pavimentazione e aiuole delimitate da un cordolo di travertino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA