Restyling di piazza Mentana, il Comune ora accelera. Loira: «A febbraio si parte con i lavori»

PORTO SAN GIORGIO - Piazza Mentana, approvato il progetto definitivo per il restyling. Dopo l’approvazione in giunta, parte l’iter per la realizzazione dell’opera da mezzo milione di euro. «La prossima estate - dichiara il sindaco Nicola Loira - i cittadini ed i turisti potranno riappropriarsi appieno di uno spazio storico e caratteristico della nostra città. Sarà ampiamente riqualificato nel verde, nell’illuminazione con una precisa valorizzazione del Monumento ai Caduti, osservando le prescrizioni ed i suggerimenti dettati dalla Soprintendenza tesi a conservare le caratteristiche storiche ed architettoniche del luogo. Con l’intervento si chiude un percorso di riqualificazione che ha interessato, tra gli altri, negli ultimi anni, piazza Matteotti, Bambinopoli e i giardini storici di viale Cavallotti».



L’impegno

La giunta comunale ha compiuto l’ultimo atto deliberativo dopo aver ricevuto nei mesi scorsi l’autorizzazione della soprintendente Marta Mazza: «Le caratteristiche delle opere previste sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle vigenti norme sulla tutela dei beni culturali» scrisse la Direzione regionale. Con gennaio partiranno le procedure per la gara d’appalto. L’inizio dei lavori è previsto per febbraio.

Il piano di intervento prevede un nuovo sistema di illuminazione, con l’installazione di corpi illuminanti in grado di fornire luce sia al percorso interno che ai tratti limitrofi. Nulla sarà lasciato al caso, come il restauro e l’illuminazione del Monumento ai Caduti. Il rifacimento dei percorsi interni alla piazza sarà dotato di un tratto centrale pavimentato di collegamento tra via XX Settembre e il monumento.

Il progetto, contempla la realizzazione, attorno al perimetro della piazza, di un marciapiede della larghezza di 150 centimetri in massetto contenuto da apposita cordonatura di travertino e rivestimento con lastre di pietra Apricena.



I cambiamenti

La nuova realizzazione, prevede la demolizione delle opere in calcestruzzo, dei cordoli perimetrali, delle cunette ed il rialzo delle quote interne. All’interno dell’area verrà inserita un’ulteriore controseduta rispetto a quella esistente nella zona est. Verranno eseguiti lavori nei pressi della fontana della conchiglia, con l’eliminazione del rinterro. Verranno rimosse le essenze arboree in precarie condizioni di stabilità e ci saranno nuove piantumazioni che non ostacolino la vista del monumento e favorire ampia visibilità dalla ferrovia al mare. E’ previsto l’uso del leccio e della morus platanifonia, con ulteriori interventi sul verde, con bordature in linea con il resto della pavimentazione e aiuole delimitate da un cordolo di travertino.

