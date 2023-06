FERMO - Incontri e workshop per coinvolgere il territorio al fine di effettuare una migliore programmazione con i nuovi fondi europei: è partita l’attività del Gal Fermano Leader per il periodo 2023/2027, che dovrà presentare la propria progettazione entro il 21 luglio prossimo. Quella è infatti la scadenza del bando relativo al “Sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale”, con il quale, di fatto, la Regione Marche ha avviato la procedura della selezione dei Gal.



I tempi



«Ancora non siamo stati selezionati – precisa la presidente del Gal Fermano Leader Michela Borri – ma intanto noi lavoriamo per fare una programmazione più efficace possibile che sia vicina ai territori, che possa davvero essere utile. Per questo abbiamo deciso di ascoltare il territorio, sia soggetti pubblici che privati». Terminato l’ascolto, si procederà alla programmazione che, se verrà scelta, porterà nel Fermano 3,4 milioni di euro. «La decisione è stata regionale – aggiunge Borri – in base alla percentuale comunitaria». Da valutare i parametri di territorio e popolazione. Serrato è il calendario degli incontri, dato il poco tempo a disposizione e saranno cinque, tutti alle 18,30. Si comincia domani al teatro comunale di Monte Vidon Corrado, poi giovedì al piccolo teatro Santa Sofia di Moresco. La prossima settimana, lunedì 26 giugno si va alla sala Polivalente di Magliano di Tenna, quindi mercoledì 28 alla sala consiliare di Montottone per concludere giovedì 29 giugno al palazzo Sepe-Monti di Santa Vittoria in Matenano. «Un percorso da fare insieme – commenta il presidente della Provincia, Michele Ortenzi – proprio perché si deve trovare il giusto impiego di questi nuovi fondi». E se qualcuno volesse partecipare ma non dovesse riuscire, nessuno sarà lasciato indietro: un questionario online sul sito del Gal Fermano permetterà comunque di dire la propria. Incontri ma anche workshop. «Chiameremo - spiega Borri – esperti della Politecnica delle Marche, per fornire approcci innovativi, nuove metodologie e strumenti operativi personalizzati e implementabili». Tutto in favore, dice il coordinatore Gal Fermano Leader, Rocco Corrado, «degli stakeholder e di tutti gli attori locali. Saranno tre, orientati ai servizi, a sistemi sociali e a beni culturali, turismo e artigianato».



I temi



Il primo dei tre workshop si terrà a Marina di Altidona martedì prossimo, 27 giugno, dalle 16 alle 19, nella sala Joyce Lussu di via Da Vinci. In quell’occasione si parlerà di “Sviluppo di servizi integrati locali” con relatori i docenti Temperini, Germani e Bronzini. Questi ultimi due saranno i relatori di “Sviluppo di sistemi sociali e sanitari per i territori”, nel workshop del 3 luglio alla casa della Memoria di Servigliano. Di “Beni culturali, turismo e artigianato” si parlerà nella sala consiliare di Amandola il 6 luglio con i docenti Clini e Germani. Anche questi due incontri, come il primo, sono dalle 16 alle 19. Con questi workshop il Gal Fermano Leader intende condividere e trasferire gli strumenti, metodologie e competenze agli attori locali, in modo da avere un percorso condiviso per individuare i fabbisogni alla base della strategia di sviluppo locale da elaborare entro il 21 luglio. Prima della scadenza la proposta sarà condivisa in un evento finale di illustrazione della stessa, che di fatto concluderà il percorso di ascolto e condivisione locale. Data, ovviamente, da confermare, essendo strettamente legata alla struttura e composizione della proposta.