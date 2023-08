PORTO SAN GIORGIO - Piazza della stazione trasformata nell’arena di Italodisco: 7mila, se non di più, le presenze al concerto dei The Kolors. L’assessore al Commercio Giampiero Marcattil parla di «un grande successo. Un po’ ce lo aspettavamo, perché è vero che li abbiamo presi nel momento in cui hanno tirato fuori la canzone che ha preso il disco d’oro e poi di platino. La macchina organizzativa ha tenuto bene per quanto riguarda la sicurezza della piazza e del viale». Stash, il frontman della band, ha saputo essere accattivante coinvolgendo il pubblico, composto da famiglie, giovani e giovanissimi che hanno preso posto fin dalla prima serata nel centro città, trasformato in area concerto, dove forse sarebbe stata utile qualche delimitazione in più.

I soccorsi



A quanto dichiarato dai volontari della Croce Azzurra, ci sono stati alcuni malori per via del caldo e della troppa calca di persone, che ha reso difficile soccorrere chi si è sentito male. A scaldare il pubblico, il gruppo spalla Capitolo Zero che ha suonato sei brani, di cui il nuovo singolo “M’ama non m’ama”. Intorno alle 22 è arrivata la band The Kolors e Stash si è rivolto al pubblico dicendo: «Quanti siete ragazzi!». Fra i primi brani “Non è vero” «Ma che posto è Porto San Giorgio - ha gridato poi Stash -: uno dei posti più belli in cui abbiamo suonato quest’estate», prima di partire con uno dei suoi pezzi più celebri, “Cabriolet”, mentre di nuovo incitava il pubblico a seguirlo con i cori, fondamentali per la sua performance musicale. La band ha alternato brani in italiano a brani in inglese, senza fermarsi mai. Stash ha intonato altri pezzi anche comaggi ai più grandi artisti del mondo musicale, come i Muse, i Pink Floyd e poi una dedica speciale a chi ha vissuto gli anni ‘80 e il brano “Shout” dei Tears for Fears. Per un sovraccarico di corrente, il concerto si è poi interrotto e in 10 minuti la strumentazione sul palco è stata ripristinata e il concerto è ripartito sulle note di “Italodisco”. Poi gli ultimi brani e per concludere la performance per cantare un’ultima volta “Italodisco”.

La domenica



Un evento che ha preceduto il tradizionale appuntamento di ieri con la Festa del mare e la Padella gigante. In mattinata 20 imbarcazioni della marineria, in aggiunta a quelle di privati, hanno trasportato al largo centinaia di cittadini per il tradizionale omaggio ai Caduti. La Festa del mare ha vissuto il suo momento clou con il lancio della corona d’alloro da parte del sindaco Valerio Vesprini, poi recuperata e posta ai piedi del monumento in piazza del Marinaio. Al mercato ittico, poi, la messa officiata da don Pietro Gervasio. Sono intervenuti il vicario del prefetto Alessandra De Notaristefani di Vastogirardi, i consiglieri regionali Marco Marinangeli e Jessica Marcozzi, la presidente regionale della Commissione Pari Opportunità Maria Lina Vitturini, il presidente della Provincia Michele Ortenzi, l’assessore di Fermo Annalisa Cerretani, il presidente del Consiglio comunale sangiorgese Fabio Bragagnolo, esponenti della giunta e del consiglio comunale. «E’ un’emozione che si ripete - sono state le parole del sindaco - . Le presenze in mare sono state superiori a quelle dello scorso anno, con il motopontone Guidotti e alle altre imbarcazioni si è permesso di far partecipare più turisti e sangiorges».

L’impegno

Vesprini ha ringraziato la marineria, il Covopi, la Protezione civile, l’associazione Marinai d’Italia e quanti hanno dato il loro contributo per la giornata. Alle 18 in piazza Napoli la Padella gigante con la frittura di 500 chilogrammi di pesce, il concerto del gruppo Spaghetti a Detroit e il dj set.