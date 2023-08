ANCONA - Due linee di navette gratuite per raggiungere il centro. E parcheggi aperti fino a tarda notte. Viaggia lungo queste due direttrici il piano anti caos varato dall’amministrazione comunale per cercare di alleggerire il traffico nel cuore della città nella due giorni della Festa del Mare. Solo per il concerto dei Tiromancino al Passetto, previsto per il 2 settembre, sono attese più di 5mila persone, alcune pure da fuori città.

Le soluzioni



Come potranno raggiungere il luogo dell’evento? La prima soluzione, quella consigliata dall’amministrazione, è prendere la navetta. Verranno attivate sia per il 2 che per il 3 settembre due linee. Una avrà il terminal allo stadio del Conero, l’altra in piazza Ugo Bassi. La prima transiterà a Tavernelle e in via Bocconi, poi arriverà a piazza Cavour. La seconda servirà il bacino del Piano, transiterà per gli Archi e arriverà a piazza Cavour. Per chi volesse prendere l’auto, i parcheggi coperti rimarranno aperti fino a tarda notte. Al Passetto verrà allestita anche un’area sosta dedicata ai portatori di handicap, in maniera tale da poter raggiungere l’area del palco.



La location



A proposito del palco per i Tiromancino verrà allestito in una posizione diversa rispetto all’ultimo concerto (quello dei Via Verdi) tenutosi al Passetto. La band, assieme ad Enula, si esibirà all’incrocio tra il viale della Vittoria e via Bainsizza. Il viale diventerà inaccessibile a partire da via Corridoni. Almeno per il giorno del concerto, previsto alle 21 e preceduto da una serie di iniziative, come lo show cooking che si terrà in pineta. Tra via Bainsizza e via Trieste l’amministrazione sta pensando di allestire una zona di sicurezza e di primo soccorso. Nella due giorni della kermesse verrà inoltre tenuto aperto il Coc comunale per fronteggiare ogni tipo di evenienza. Sarà imponente il dispiegamento della polizia locale per evitare il traffico in tilt. Tutti i dettagli relativi alla viabilità e ai servizi per il trasporto pubblico gratuito verranno forniti nel dettaglio nei prossimi giorni.



L’invito



Per la neo amministrazione si tratta del primo grande banco di prova in merito all’organizzazione di un evento sentito particolarmente dalla cittadinanza. «L’invito - dice il vice sindaco e assessore alla Sicurezza e alla Mobilità urbana - è quello di lasciare, se possibile, l’auto a casa. Ma diamo ai cittadini tutte le soluzioni possibili, incentivando il trasporto pubblico. Bisogna utilizzare il buon senso per affluire in centro». E poi, «l’invito è anche quello di venire numerosi all’evento, vivere e gustarsi una festa così identitaria per la città. Il rapporto tra l’uomo e il mare è il simbolo di Ancona».