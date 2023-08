ANCONA L’estate a scoppio ritardato. Dopo il deserto di eventi nei tre mesi più caldi dell’anno, la sveglia suona a settembre. Nel giro di tre weekend (ma il programma del mese ancora è in divenire e probabilmente si arricchirà ulteriormente) Ancona si vestirà a festa, concentrando nei primi quindici giorni del mese una serie di iniziative che daranno una boccata d’aria fresca a una stagione piatta, incapace di attirare - eccezion fatta per un paio di eventi - il pubblico delle grandi occasioni e persone provenienti dalle città limitrofe. E tornerà, ma a ottobre (probabilmente per il secondo weekend del mese), la Notte Bianca in centro.

Il banco di prova

Il primo grande appuntamento di settembre è la due giorni della Festa del Mare, il 2 e il 3 settembre. Oltre a rappresentare il simbolo della tradizione per gli anconetani, sarà anche un banco di prova per la nuova amministrazione comunale, il debutto sul fronte dei mega eventi. C’è attesa per la kermesse (l’investimento, fuochi compresi, è di 116mila euro), perché si dipanerà da mare a mare, coinvolgendo le principali location cittadine con un format inedito. Non rimarranno a guardare gli operatori commerciali, che coglieranno l’occasione per proporre menù e aperitivi a tema.

Le iniziative

Al classico spettacolo pirotecnico atteso per domenica, si affiancheranno ulteriori iniziative che coinvolgeranno più location: il mercatino del mare in piazza Cavour, gli artisti di strada nei corsi principali del centro, aperitivi e cene a tema, show cooking e street food. Sotto il Monumento sabato ci sarà il live dei Tiromancino. Si stanno predisponendo le dovute misure di sicurezza per allestire l’evento, con il palco che dovrebbe essere allestito alle spalle del Monumento. Al porto antico andrà in scena la sfida delle batane. E poi: tra l’8 e il 10 settembre prenderà vita quell’area che troppe volte è rimasta come una landa desolata: piazza Pertini. Qui, per la prima volta, arriverà In Bocca al Luppolo, la fiera delle birre artigianali targata Cna. Non solo birra, ma anche concerti e street food. Le passate edizioni si erano articolate tra il Mercato delle Erbe e corso Garibaldi.

Le celebrazioni

Tra il 7 e il 9 settembre la Mole è pronta ad ospitare un evento unico: il convegno internazionale di studi dedicato a Luigi Vanvitelli, a 250 anni dalla sua morte. E ancora: immancabile l’appuntamento con la Regata del Conero, prevista il 17 settembre con la spettacolare partenza delle barche dal Passetto.

Il gioiello del Guasco

In quel weekend, imprevisti permettendo, dovrebbe anche tenersi l’evento zero all’anfiteatro romano, chiuso da una decina di anni. «Tra il 15 e il 17 settembre» ha ipotizzato il sindaco Daniele Silvetti per dare una data all’iniziativa che sancirà la riapertura del gioiello del Guasco. Si partirebbe da un tour pomeridiano dell’anfiteatro per arrivare al climax della giornata alle 21, che potrebbe tradursi in uno spettacolo teatrale con un volto noto della Tv o un evento musicale. È ancora un work in progress in tandem con la Soprintendenza. Settembre, gli anni scorsi, voleva anche dire: La Mia Generazione, con live e dj set. Festival cancellato per il 2023.