ANCONA - Ferragosto porta un ricco cartellone di iniziative lungo tutta la costa, da Senigallia alla Riviera del Conero. E non solo. Perché oltre che nelle località di mare più blasonate come Sirolo, Numana e Senigallia, la festa del 15 agosto proseguirà pure nell’entroterra, tra Osimo e Jesi. Si apre con le note all’alba del maestro Alessandro Pellegrini, invitato in piazza Vittorio Veneto a Sirolo. Proseguendo sul filone della musica, alle 21,30 sarà il violinista e compositore Marco Santini a salire sul palco della piazza del Comune di Osimo per il tradizionale Concerto di Ferragosto. Un po’ prima, alle 18, sempre a Sirolo, comincerà la “Notte bianca dei bambini” in Piazza della Repubblica.

La carrellata



Per i più grandi, invece, le esibizioni degli artisti di strada del Sirostreet (piazza Vittorio Veneto, ore 21) o gli stand gastronomici di Senigallia, in piazza Garibaldi, sempre alle 21. Verso le 23 la festa si sposterà a Falconara con l’evento clou della Festa del Mare cominciata lo scorso 13 agosto. In spiaggia andrà in scena il tradizionale spettacolo pirotecnico. Domani la serata si preannuncia ancora all’insegna della buona musica. Ad Osimo con lo spettacolo Crossroads - La storia della chitarra rock, alle 21,30 in piazza del Comune e contemporaneamente, sotto il Conero col revival della musica anni ‘90 di “Non solo ‘90” in piazza Miramare a Marcelli.

Per chi preferisse altri tipi di intrattenimento musicale, ancora, ci saranno “Come to the music”, lo spettacolo che il Coro Andrea Grilli terrà sempre a Numana ma presso piazza del Santuario o “La viola virtuosa” della rassegna “Le ore dell’organo” ma a Sirolo, presso la Chiesa San Nicola di Bari. Senigallia rilancerà invece con la nostalgia di “Chi cerca trova”, il mercatino di antichità e rarità che invaderà i Portici Ercolani dalle 15 alle 24. Giovedì 17 una new entry, Jesi, che entra a gamba tesa nel cartellone con una doppietta: lo show del Tobago Jazz Quartet in piazza Federico II alle 20 e la cena-spettacolo “Risate romane” presso Casa Avis, sempre alle 20. A Numana sbarcherà Miss Italia con le sue selezioni per Miss Cinema Marche alle 21,30 in piazza del Santuario.

A Sirolo si tornerà a parlare di musica con l’esibizione dei The Groovin’ Brothers nell’ambito del contenitore Sirostreet. Appuntamento alle 21,30 in piazza Vittorio Veneto. Stessa ora ma in piazza Gugliormella per Conero Divino, degustazioni gratuite e racconti dal nostro territorio. Per i più piccoli lo spettacolo di magia Magic Epsy a Senigallia, presso il giardino della scuola Pascoli.



Spazio anche alla beneficenza



Qualora più che assistere voleste essere parte di qualcosa, sempre a Senigallia si terrà il torneo di beneficenza “Burraco al Foro” - ore 20,15 (per le registrazioni) al Foro Annonario. Entriamo nel weekend con venerdì. Loreto debutterà con lo spettacolo per coppie di improvvisatori “Catch Imprò” dell’associazione Teatro Terra di Nessuno. Si cambierà registro a Sirolo, dove andrà in scena l’Iliade di Omero con Corrado D’Elia. E per la serie “chi fermerà la musica?”, a Senigallia - piazza Garibaldi, ore 21 - appuntamento con la tribute band dei Beatles che porterà anche in Riviera lo spirito delle canzoni dei Fab Four.

Nel caso cercaste qualcosa di più nostrano, invece, a Numana ci sarà Veronica Key che reinterpreterà in piazza Santuario, alle 21,30, le più belle canzoni dello sterminato repertorio della musica italiana. Sabato ad Osimo in piazza del Comune arriverà la tribute band di Luciano Ligabue mentre a Senigallia, in piazza Garibaldi, farà tappa la Fisorchestra Marchigiana. Chiudiamo la settimana: domenica Falconara punterà sui The King’s Head Tribute, la tribute band dei grandissimi Queen. Piazza Mazzini alle 21.