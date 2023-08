Ferragosto anconetano: i riti della Santa Messa e il corteo delle batane. Processione con l'effigie della Madonna

ANCONA Tanta gente anche nella chiesa di Santa Maria per la consueta Messa domenicale. In molti, prima di una giornata di mare, hanno partecipato alla funzione religiosa, officiata dal parroco del Poggio don Aldo Pieroni, che ha fatto riflettere i presenti sul significato della fede. Una sorta di sacro prima del profano, così come avverrà in maniera solenne domani mattina in occasione della tradizionale Festa del Mare, il giorno dedicato all'assunzione di Maria, organizzata dalla parrocchia e dalla Confraternita del SS Sacramento del Poggio che ricalca, seppure in tempi diversi, una tradizione che dura da decine d'anni quando la gente veniva in processione dal Poggio, a piedi, e con l'immagine della Vergine sul classico biroccio.

LEGGI ANCHE: Anche Tommaso Marini al party di Bonetti. E Portonovo si prepara alla festa di Ferragosto

Il programma

L'inizio è per le 9 con la partenza della processione preceduta dall'immagine della Madonna con l'Arcivescovo Angelo Spina ed il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e la banda di Torrette fino all'ingresso della chiesa di Santa Maria dove, alle 9,30, Mons. Spina celebrerà la santa Messa con il parroco don Aldo. Dopo la messa l'Arcivescovo benedirà le imbarcazioni dall'alto che si saranno radunate nello specchio di mare sottostante. Quindi le autorità saliranno sulle batane e ci sarà una sorta di processione in mare, dopo l'omaggio di una corona d'alloro per ricordare i caduti, che arriverà dalle parti del molo per il consueto saluto ai bagnanti. Al termine, riprendendo una tradizione interrotta per qualche anno, Vescovo e sindaco ed altre autorità si recheranno alla torre De Bosis, per un brindisi, accolti dall'ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis.